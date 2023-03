FRANCE RUGBY. Ça y est, Emmanuel Meafou est enfin convoqué avec les Bleus, mais il y a toujours un hic !

Le jeune deuxième ligne d’origine australienne Emmanuel Meafou va s’entraîner avec le 15 de France cette semaine.

Alors que les joueurs non sélectionnés du Top 14 connaissent une période de repos bien méritée, d’autres rejoignent le rang des équipes nationales. Parmi eux, on retrouve généralement des joueurs sélectionnables au XV de France, mais tout n’est pas toujours si simple. En effet, l’Australien Emmanuel Meafou a été appelé par Fabien Galthié pour prendre part à la préparation des Bleus cette semaine. Ce groupe de 42 joueurs préparera la rencontre à venir face au Pays de Galles ce samedi 18 mars au Stade de France à 15h45.

Cependant, l’avant massif du Stade Toulousain ne pourra pas jouer cette rencontre. Pour cause, il est toujours inéligible au XV de France. Néanmoins, cette prise de position donne un message fort aux joueurs et aux autres sélections qui souhaiteraient s’attacher ses services : non, Meafou n’est pas un cœur à prendre et il sait déjà qu’il portera le coq par-dessus ce dernier dans les mois à venir. Ainsi, il connaitra seulement les pelouses de Marcoussis le temps d'une semaine, pour celle de Saint-Denis, il doit attendre encore un peu. En parallèle, voici la liste totale des 42 joueurs appelés pour préparer le dernier match de ce Tournoi des 6 Nations 2023, selonun communiqué officiel de la FFR :

ATONIO Uini

BOUDEHENT Paul

HEGUY Baptiste

LAVAULT Thomas

MEAFOU Emmanuel

TANGA Yoan

VERGNES-TAILLEFER Bastien

ZEGUEUR Sacha

BARASSI Pierre-Louis

BERDEU Léo

BOUTHIER Anthony

DARMON Thomas

HASTOY Antoine

LEBEL Matthis

REYBIER Enzo

Meafou, un avenir en Bleu qui se dessine

Dans les colonnes du Midi Olympique, on apprenait ce dernier mois qu’un passeport français au nom d’Emmanuel Meafou était sur le point de voir le jour. Arrivé dans l’Hexagone fin 2018, il doit respecter la période de cinq années de résidence consécutive sur le territoire pour représenter le XV de France. Pour Rugbyrama, ce dernier avait affirmé ceci, il y a moins d’un an : “Je veux jouer au meilleur niveau et je suis là depuis plus de trois ans donc j'aimerais vraiment jouer pour les Bleus. Si l'opportunité se présente, je dirai oui sans hésiter, mais avant ça je dois me concentrer sur Toulouse et y être performant.”

Surpuissant numéro 5, le jeune joueur d’origine samoane représente un profil qui se fait rare dans le rugby français. Dur à l’impact, gourmand en ballon et souvent disponible pour briser les défenses, il pourrait rentrer dans les futures rotations du XV de France afin de remplacer des profils en fin de carrière comme Paul Willemse ou Romain Taofifenua. Ces deux cadres de la sélection tricolore auront respectivement 31 et 33 ans à la fin de l’année 2023.

