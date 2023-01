RUGBY. AUSTRALIE. Eddie Jones tente de convaincre Emmanuel Meafou, il se prend un stop

Eddie Jones aurait profité du fait qu'Emmanuel Meafou ne puisse pas jouer tout de suite avec le 15 de France pour le convaincre de jouer pour l'Australie.

15 de France. Rugby. Mais en fait, Meafou (Stade Toulousain) intéresse-t-il vraiment l'Australie ?Le cas Emmanuel Meafou ne cesse d'alimenter les discussions. Le deuxième ligne du Stade Toulousain est en attente d'un passeport français. L'Australien rêve en effet de porter le maillot du 15 de France. Cependant, il ne pourra pas le faire avant décembre 2023. Au mieux, il sera Tricolore pour le Tournoi 2024. Pas de 6 nations ni de Coupe du monde pour lui cette année en raison du règlement de World Rugby. Dès lors, on se demandait s'il n'allait pas se laisser tenter par une autre sélection afin de participer au Mondial. Les Wallabies auraient en effet pu être une solide option puisqu'il y a vécu. Il s'avère d'ailleurs que le nouveau sélectionneur de l'Australie Eddie Jones aurait pris contact avec lui pour le convaincre, selon Canal +. L'ancien boss de l'Angleterre n'aurait toutefois pas eu la réponse qu'il espérait puisque le Toulousain aurait réaffirmé sa volonté de jouer pour la France en refusant les avances de Jones, comme le rapporte Le Figaro. On sait que Fabien Galthié a un oeil sur le deuxième ligne. Il réalise une excellente saison et ne cesse de s'affirmer. Nul doute qu'il a également dû discuter avec lui pour lui montrer son intérêt et lui expliquer qu'il avait sa place dans le projet de la France pour les années à venir. Il pourrait ainsi devenir l'un des hommes forts en vue du Mondial 2027 qui aura lieu en Australie. RUGBY. Et si Eddie Jones piquait Emmanuel Meafou sous le nez de Galthié ?