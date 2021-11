France. ''La copie n'est pas parfaite mais on a fait un match sérieux'' : les réactions des Bleus après le succès contre la Géorgie

Le XV de France s'est imposé sans réellement convaincre contre la Géorgie. Retour sur les réactions des joueurs du XV de France après ce large succès.

Ce dimanche, la France s'est donc facilement imposée face à la Géorgie sans néanmoins vraiment convaincre (41-15). La faute à un match haché par les approximations. Mais nul doute que les Bleus hisseront leur niveau de jeu samedi prochain, lors de la réception de la Nouvelle-Zélande pour ce qui sera la dernière rencontre de cette tournée automnale. Après ce match face aux Lelos, les hommes de Fabien Galthié étaient d'ailleurs conscients de ne pas avoir rendu une copie parfaite. L'un des locaux de l'étape, Matthieu Jalibert, est d'ailleurs revenu sur cette performance en demi-teinte. Sans cacher sa joie d'avoir inscrit son premier essai en sélection devant le public bordelais, lui le joueur de l'UBB : ''C'est incroyable. On y avait rêvé mais là devant tout le public, c'est juste incroyable. Il y a eu beaucoup de plaisir et j'espère qu'on en a donné aux supporters. Globalement, on a fait un match solide et on s'est donné l'opportunité de ne jamais trembler. On a fait des erreurs, il va falloir travailler pour la prochaine étape mais on est quand même satisfaits.'' De son côté, Maxime Lucu, autre membre de l'Union Bordeaux Bègles fêtait lui sa première sélection devant son public : ''Devant toute ma famille qui avait fait le déplacement c'est un souvenir qui restera gravé, à l'image de ma rentrée où tout le public bordelais m'a acclamé. Ça m'a fait chaud au coeur.

Avant de revenir sur cette confrontation face à des Géorgiens accrocheurs : ''On savait que, comme l'Argentine la semaine dernière, l'équipe de Géorgie allait nous proposer du combat dans les rucks et une énorme agressivité défensive. On a essayé de mettre en place le système qu'on avait voulu mettre. On a réussi par moment mais je pense qu'en première mi-temps, si l'on marque un ou deux essais de plus, on aurait pu se mettre à l'abri plus facilement. En deuxième mi-temps, on a essayé de produire du jeu, de les mettre à mal. Ils ont craqué physiquement et le résultat est plus que positif même s'il y a toujours des approximations. Cependant, c'est un très bon lancement de jeu pour la semaine prochaine qui va être un énorme combat.'' Même son de cloche pour Demba Bamba : ''C'était prévu que ce soit un gros match contre une équipe de Géorgie qui nous connaît bien. Ils jouent un peu tous dans nos clubs en France. Il fallait répondre présent dans le combat, ce que l'on a fait. Par moment, ça a été compliqué mais on a su relever la tête, c'est bien.''

Enfin, Antoine Dupont, le capitaine de l'équipe de France s'est exprimé après la rencontre au micro de France 2. Comme ses partenaires, le numéro 9 tricolore se montre satisfait du résultat, même s'il faudra élever le curseur pour espérer battre les Blacks : ''Le résultat c'est sûr qu'il est plus que satisfaisant. On gagne de 40 points. Évidemment la copie n'est pas parfaite mais on a fait un match sérieux. On a su prendre le score dès le début même si on a passé beaucoup de temps dans leur camp sans marquer, on n'était jamais en difficulté [...] Dans la globalité, on était présents tout le long du match.''

