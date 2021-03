France 2023. Un pack à 58€ pour 3 matchs à Toulouse ou 260€ pour suivre les Bleus

Les premiers tickets pour la prochaine Coupe du monde 2023 en France se dévoile avec les prix et les possibilités. ENFIN !

Ce jeudi 4 mars 2021 est sous le signe du lancement de la vente des billets. Attention, vous ne pourrez pas encore acheter de billets, mais vous préparer dans les meilleures conditions. En effet, il faudra vous inscrire à la famille France 2023 pour disposer d'avantages, comme l'accès aux préventes, lorsque la France entière se tournera vers les places des plus beaux matchs de la prochaine Coupe du monde 2023. Avoir son billet pour la Coupe du monde est une chose unique avec seulement 2,6 millions de tickets. Mais il y en a pour tout le monde et surtout pour tous les budgets. Les inscriptions à la Famille 2023 seront closes le 13 mars à 23h59, soit deux jours avant les pré-ventes officielles.

Comment ?

Il y a deux solutions : le site officiel qui proposera les pré-ventes dès le lundi 15 mars à 12h00 aux personnes qui se seront inscrites à la Famille 2023, ou passer via les agences de voyages officielles. Durant la phase de préventes ouverte du 15 mars au 5 avril, les membres de la Famille France 2023 auront la chance de pouvoir se procurer deux types packs différents, et l'ouverture des places à l'unité se fera en 2022.

POUR REJOINDRE LA FAMILLE FRANCE 2023, C'EST PAR ICI !

Famille 2023, les VIP des billets

La Famille 2023 donnera un accès prioritaire à tous les inscrits. Ça commence dès aujour'dhui sur le site officiel de France 2023 et ce jusqu'au 13 mars à 23h59, pas une minute de plus. Rejoindre la famille vous donne accès aux préventes en priorité si vous êtes détenteurs d'une carte MasterCard sur les 3 premiers jours de la prévente. On note également plusieurs possibilités autour des paiements :

3 fois sans frais,

paiement partagé avec vos amis ou votre famille sur les billets, sans engager la totalité de la somme

48 heures pour confirmer votre achat sinon les places repartent dans le circuit,

billet remboursé à 70% sans aucun justificatif et une assurance remboursement

Les Packs

Il y a donc deux packs pour le plus grand bonheur de tous. Envie de voir tous les matchs de votre ville hôte préférée ? Ou plutôt suivre les matchs de poules de votre équipe préférée ?

Pour cela, France 2023 proposera les Packs Ville et les Packs Équipe en fonction des 4 catégories de Stades des villes hôtes.

Pack Ville : un format "3 matchs" (dont 2 de votre choix) dans l'une des villes hôtes / un format "Tous les matchs" de l'une des villes hôtes

Pack Équipe : les 4 matchs de poules d'une équipe, avec une option quart de finale

Packs Ville

Une seule ville hôte choisie (9 Packs Villes disponibles)

Un format de 3 matchs (dont deux choisis par vos soins, sans le match d'ouverture)

Un format "Tous les matchs".

On vous donne un exemple. "Je souhaite suivre tous les matchs de ma ville, Bordeaux. Je me moque de voir telle ou telle équipe, j'aimerais participer pleinement à la Coupe du monde en France et voir les 5 matchs à Bordeaux". Pour cela, le pack ville Bordeaux vous propose différents prix selon vos envies :

525€ en Catégorie 1,

340€ en Catégorie 2,

210€ en Catégorie 3,

120€ en Catégorie 4.

Packs Équipe

Ce pack vous donne la possibilité de suivre votre équipe favorite. 12 Packs Équipe sont disponibles, avec les 12 équipes déjà qualifiées. Bien évidemment, le Pack Équipe du XV de France sera le plus courtisé. Si vous souhaitez suivre le XV de France à travers la France et les villes hôtes, voici les prix selon les Catégories et l'option quart de finale :

1 355€ en Catégorie 1 (1685€ avec quart de finale),

920€ en Catégorie 2 (1150€ avec quart de finale),

495€ en Catégorie 3 (640€ avec quart de finale),

260€ en Catégorie 4 (340€ avec quart de finale).

