EN DIRECT. Tirage au sort de la Coupe du Monde de Rugby 2023 en France

Suivez en temps réel le tirage au sort de la Coupe du monde de rugby 2023 qui sera organisée en France. Découvrez les adversaires du XV de France.

13H33

Merci de nous avoir suivi tout au long de cette matinée de tirage au sort. N'hésitez pas à interagir sur le sort réservé à nos Bleus à l'horizon 2023. La suite et les réactions sur LeRugbynistère. Bonne journée à tous !

13H28

L'Angleterre favorite de la Poule D aura fort à faire face à l'Argentine et le Japon. L'affrontement entre ces deux nations risque d'ailleurs de s'annoncer épique entre des argentins plutôt rudes et connus pour leur âpre défense et des japonais joueurs.

13H25

Dans la poule B, les probables futurs adversaires de la France en quart, on retrouve les champions du monde sud-africains qui font office de favoris. Derrière deux nations bien connues, l'Ecosse et l'Irlande.

13H23

Dans la poule C, le Pays de Galles, l'Australie et les Fidji s'affronteront de nouveau. Ces trois adversaires étaient déjà dans la même poule en 2019. Des affrontements qui promettent de faire des étincelles.

13H22

La France retrouvera donc la Nouvelle-Zélande avec qui elle se disputera probablement la première place du groupe. On voit en effet mal les italiens dans leur position actuelle pouvoir contester l'hégémonie des deux équipes. La France affrontera également la meilleure équipe du continent américain (USA, Canada ?), puis la meilleure équipe africaine (Namibie ?).

13H18

Récapitulatif des poules

13H17

Tirage plutôt clément pour nos Bleus qui ont quand même hérité des Blacks...

13H17

Afrique du Sud dans la poule B, le Pays de Galles dans la poule C, l'Angleterre dans la D

13H15

La Nouvelle Zélande avec la France !

13H13

Pour le Chapeau 2 : L'Irlande dans la Poule B, l'Australie dans la C, le Japon dans la D.

13H10

La France très bien lotie pour le moment

13H09

L'Argentine dans la poule D, l'Ecosse dans la poule B et les Fidji dans la poule C en ce qui concerne les autres équipes du Chapeau 3.

13H08

L'Italie avec la France !

13H07

En ce qui concerne le Chapeau 4, l'Amérique 1 sera dans la poule A, l'Asie/Pacifique 1 dans la poule B, l'Europe 1 dans la Poule C, et l'Océanie 1 dans la poule D.

13H04

Europe 2 dans le groupe B, le Vainqueur du Tournoi de Qualification dans le groupe C, et Amérique 2 dans le groupe D

13H02

Afrique 1 dans le groupe de la France.

13H01

Jean-Michel Wilmotte à son tour à l'honneur.

13H00

La France dans la Poule A.

12H59

Dujardin : "le rugby, c'est synonyme de courage et de fraternité. Moi j'étais plutôt doué dans les troisièmes mi temps"

12H56

Les six ambassaseurs sont mis à l'honneur. On n'en peut plus d'attendre !

12H54

L'attente est longue, très longue, le moment approche.

12H53

Pour rappel, il reste encore huit places de libres pour se qualifier.

12H52

Un dernier point est fait sur les équipes qui se sont qualifiées pour ce mondial français.

12H51

Nous y sommes, après une interminable attente le tirage va commencer. Enfin !

12H48

Atcher "On veut donner aux supporters le plaisir de retrouver les stades"

12H46

Claude Atcher fait son apparition sur le plateau.

12H45

L'attente est longue, des moments douloureux notamment cette finale perdue en 2011 d'un petit point face aux Blacks. Désormais on la veut chez nous !

12H44

On retrace désormais les moments marquants des dernières Coupe du Monde de Rugby.

12H43

Bill Beaumont s'exprime à son tour à distance.

12H42

Le président a terminé son discours.

12H41

"Je me rendrais à Marcoussis. Tous les douze ans nous sommes en finale. En 2023 cela fera 12 ans. Maintenant ramenez la." Emmanuel Macron adresse des mots d'encouragement aux Bleus.

12H39

Macron "Je voudrais avoir une pensée pour Dominici. Mais aussi Gérard Houllier".

12H38

Ce n'est plus qu'une question de minutes.

12H37

"Nous allons partager des moments de fêtes, des moments d'accueil au delà du sport". Emmanuel Macron s'exprime.

12H35

Emmanuel Macron "Nous avons ce savoir faire, nous sommes un pays amoureux du rugby. Nous avons déjà organisé deux Coupes du Monde. Dans ces périodes difficiles, j'ai une pensée pour le sport professionel et amateur".

12H33

Emmanuel Macron est bien présent.

12H32

Du beau monde.

12H30

Nous y sommes. Plus que quelques secondes.

12H29

Fabien Galthié se livre sur le futur tirage.

12H28

Deux minutes avant le début. On ne tient plus en place.

12H27

🎙 Alors @RomainNtamack, un peu de pression avant le tirage au sort de la #RWC2023 ? pic.twitter.com/0oUttbw9Ie — Rugby World Cup (@RugbyWorldCupFR) December 14, 2020

12H24

Charles Ollivon le capitaine tricolore est également présent. Le jeune Romain N'Tamack est aussi de la partie.

🎙 Pour le capitaine de @FranceRugby Charles Ollivon, ce tirage au sort est le 1er coup d'envoi de la #RWC2023



📺 https://t.co/CU7l0PRVxA pic.twitter.com/M8EQyOjCFu — Rugby World Cup (@RugbyWorldCupFR) December 14, 2020

12H21

"Outre le premier chapeau, le plus important est de ne pas tirer un gros nom du Chapeau 3" selon Thierry Dusautoir. L'Argentine fait figure d'épouvantail dans ce dernier selon la majorité des observateurs. Vient après eux, les Fidji.

12H20

10 minutes avant le début du tirage. Le monde du rugby a les yeux rivés sur Paris

12H19

"Permettre à ce sport de franchir un nouveau pallier". Pierre Rabadan espère que cette Coupe Du Monde de rugby en France permettra à de nouveaux licenciés de se mettre au rugby.

12h15

Antoine Dupont a fait part de ses impressions.

🎙 On a demandé à @Dupont9A ses impressions avant le tirage au sort de la #RWC2023 pic.twitter.com/LmAYwshVCx — Rugby World Cup (@RugbyWorldCupFR) December 14, 2020

12H08

Le tirage au sort débutera précisément à 12h30. Plus que quelques minutes, et l'excitation se fait ressentir. On espère un tirage favorable pour nos Bleus !

11H55

Outre la France, on devrait avoir droit à plusieurs rencontres alléchantes. Imagineons un Angleterre-Australie remake du quart de finale de 2019, ou encore un Afrique du Sud-Japon, théâtre en 2015 du "miracle de Brighton". Depuis les sud-africains avaient d'ailleurs pris leur revanche sur les nippons lors du dernier mondial japonais et une victoire en quart de finale, avant quelques jours plus tard, d'être sacrés champions du monde.

11H45

Plus que quelques minutes avant l'heure de vérité. Pour rappel le tirage débutera aux alentours de 12H15.

11H10

L'heure du tirage approche à grand pas

Derniers réglages avant le tirage au sort de la #RWC2023 avec @astridbard

A SUIVRE sur notre page Facebook à partir de 12h15...



📺 https://t.co/EFq60NkCOl pic.twitter.com/eL6IRpgWKm — Rugby World Cup (@RugbyWorldCupFR) December 14, 2020

10H40

Le président Emmanuel Macron sera par ailleurs sur place afin d'assister à ce tirage au sort. Il sera accompagné de six personnalités du pays et de milieux diverses à savoir Jean Dujardin, Alice Renavand, Yann-Arthus Bertrand, Christian Louboutin, Guy Savoy ou encore Jean-Michel Wilmotte

10H20

A l'issue du tirage au sort, les 4 poules seront constituées des 5 équipes tirées au sort, 1 équipe de chaque chapeau dans chaque poule.

10H15

Petit rappel des différents chapeaux

Chapeau 1: Afrique du Sud, Nouvelle-Zélande, Angleterre, Pays de Galles

Chapeau 2: Irlande, Australie, France, Japon

Chapeau 3: Ecosse, Argentine, Fidji, Italie

Chapeau 4: Océanie 1, Europe 1, Amérique 1, Asie/Pacifique 1

Chapeau 5: Afrique 1, Europe 2, Amérique 2, Vainqueur du Tournoi de qualification

9H30

C'est sur les coups de 12H15, que le tirage au sort débutera, au Palais Brongniart.

C'est là que ça va se passer!!



Tirage au sort de la #RWC2023 en direct de 12h15 aujourd'hui sur toutes nos plates-formes!



📸 Credit ©Bourigault/L’Oeil du Diaph @livebyglevents pic.twitter.com/iZkaFRc1TL — Rugby World Cup (@RugbyWorldCupFR) December 14, 2020

9H05

L'Ecosse, l'Argentine, les Fidji et l'Italie se répartissent les rôles dans le chapeau 3. Si la Squadra Azzura reste le tirage espéré pour les Bleus, l'Argentine en revanche ferait ressurgir de vieux démons, elle qui avait battu par deux fois la France lors du dernier mondial sur les terres hexagonales en 2007. Les Fidji et leur impressionante ligne de trois-quart seraient également de redoutables adversaires.

08H35

Les équipes du Rugbynistère sont sur le pont en ce jour de tirage au sort, et seront sur place au Palais Brongniart pour vous faire vivre l'événement de l'intérieur.

07H00

Dans quelques heures, le XV de France connaîtra deux de ses adversaires à la Coupe du monde 2023. Deux nations du chapeau 1 et 3 qui seront les principales rivales de la France. Qui de la Nouvelle-Zélande, l'Angleterre, l'Afrique du Sud ou le Pays de Galles sera dans la poule des Tricolores ? Selon la composition de son groupe, la France pourrait bien tomber dans la poule de la mort. Quelle serait la poule de la mort pour le XV de France en 2023 ?

Mais si les dieux du rugby sont avec les hommes de Fabien Galthié, ils pourraient bénéficier d'un tirage plus clément qui leur ouvrirait sauf surprise les portes des phases finales. Quelle serait la poule rêvée pour le XV de France en 2023 ?