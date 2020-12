Quelle serait la poule rêvée pour le XV de France en 2023 ?

Le tirage au sort des poules de la Coupe du monde 2023 en France aura lieu lundi 14 décembre. Quelle poule serait bénéfique aux Bleus ?

Dans maintenant moins de 3 ans, la France recevra le plus bel événement sportif : la Coupe du monde de rugby. Mais avant, les supporters du monde entier attendent une information importante : la composition des poules. Ce lundi 14 décembre, au Palais Brongniart à Paris, le suspens prendra fin avec le tirage au sort. Vous pourrez évidemment suivre en direct le tirage au sort depuis la page Facebook officielle de France 2023, dès 12h15. Des invités de marque seront présents, après nous bien sûr : Jean Dujardin, Yann Arthus-Bertand, Christian Louboutin, Alice Renavand, Guy Savoy et Jean-Michel Wilmotte. Excusez du peu.

Pour rappel, si les 8 derniers qualifiés ne sont pas encore connus, douze nations ont déjà un ticket qualificatif pour France 2023. Il s'agit des 3 meilleures équipes de chaque poule lors de la dernière Coupe du monde au Japon : l'Afrique du Sud (championne du monde), l'Angleterre (finaliste), la Nouvelle-Zélande (3e), le Pays de Galles, l'Irlande, la France, l'Australie, le Japon, l'Écosse, l'Argentine, les Fidji et l'Italie. Tous ces pays ont été répartis parmi les trois premiers chapeaux selon un critère de sélection simple, conséquence de la crise sanitaire mondiale : leur classement au 1er janvier 2020.

Quelle serait la poule de la mort pour le XV de France en 2023 ?

La France, avec sa 7e place lors de la dernière Coupe du monde en 2019, se retrouve dans le chapeau 2 composé de l'Irlande, l'Australie et le Japon. Des équipes qui ne seront d'ores et déjà pas dans la poule des Bleus.

Remontons 5 ans en arrière, lors de la Coupe du monde 2015 en Angleterre. À l'époque, le XV de France tombait dans une poule très abordable avec l'Irlande, l'Italie, le Canada et la Roumanie. La France était dans le chapeau 1, parmi les quatre meilleures équipes : la Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud et l'Australie. Ils avaient évité l'Angleterre dans le chapeau 2 et le Pays de Galles (vainqueur du 6 Nations 2013) dans le chapeau 3. Les Bleus terminaient 2e de poule derrière l'Irlande, vainqueur du 6 Nations 2014, après une "finale de poule" remportée par ces derniers. La suite ? Un terrible quart de finale contre celui qui sera le champion du monde : la Nouvelle-Zélande.

Crédit image : rugbyworldcup.com

Quelle serait pour vous la poule rêvée pour le XV de France ?

Sélectionnez les équipes des chapeaux 1, 3, 4, 5 qui composent votre poule rêvée pour le XV de France !

Vous avez voté, à nous de nous prononcer. Voici le tirage que nous souhaitons le plus au Rugbynistère. Et surtout, pourquoi.

Pays de Galles

Au sein du chapeau 1, l'équipe qui nous fait le moins peur est le Pays de Galles. Le Nouvelle-Zélande fait partie de ceux que l'on redoute le plus, avec à chaque Coupe du monde une équipe qui termine dans le dernier carré, mais surtout, une équipe qui est capable de renouveler son effectif de nouveaux talents. L'Angleterre, pourtant finaliste de la dernière Coupe du monde, vit très mal la retombée de l'événement. Et l'Afrique du Sud ? Ils sont champions du monde et malgré aucun match disputé en 2020, nul doute que l'objectif sera de renouveler la performance.

Italie

Le chapeau 3 est logiquement le plus faible des équipes du tier 1 avec l'Argentine, l'Écosse, les Fidji et l'Italie. À la rédaction, nous pensons que l'Italie serait le meilleur tirage pour le XV de France aux vues des dernières sorties des hommes de Franco Smith. L'Argentine et les Fidji sont les deux plus gros adversaires de ce chapeau. Les Pumas sortent d'un Rugby Championship réussi avec une victoire historique face aux All Blacks, après un an sans match pour les joueurs. Les Fidji, eux, n'ont pas pu pleinement participer à l'Autumn Nations Cup, mais l'arrivée de Vern Cotter est en train de changer complètement le visage de cette équipe. En 2023, ils seront prêts. L'Écosse a battu le XV de France lors du dernier Tournoi des 6 Nations, s'ils continuent sur cette lancée, on pourrait avoir une surprise avec des jeunes joueurs de plus en plus talentueux.

Europe 1

Les derniers tickets pour la Coupe du monde 2023 dans l'Hexagone ne seront connus qu'en novembre 2022. Le processus de qualification pour l'Europe risque de voir la Géorgie ou la Russie se qualifier. Dans les deux cas, le XV de France s'en sort avec un bon tirage et peut espérer une victoire. La dernière rencontre face à la Géorgie remonte à la Coupe du monde 2007… en France ! Dans cette poule D, les Bleus s'étaient imposés 64 à 7 au Stade Vélodrome de Marseille, avec pas moins de 9 essais dont un doublé de Christophe Dominici.

Vainqueur du tournoi de qualification final

Le nouveau processus de qualification est excitant tant le monde du rugby pourrait découvrir de nouvelles équipes. Et c'est le cas pour l'Afrique qui verra le vainqueur de la Rugby Africa Cup de 2022 rejoindre directement la France en 2023. L'autre finaliste se dirigera vers le tournoi de qualification final, qui décernera la dernière place pour la Coupe du monde. Dans ce tournoi, on retrouvera également le finaliste perdant du play-off de l'Asie/Pacifique, de l'Amérique 1 et 2 et le 3e du Rugby Europe Championship 2021 et 2022. Cinq équipes qui se battront pour vivre l'événement en France et logiquement, des équipes qui n'auront pas réussi à se qualifier sans une deuxième chance. On peut notamment imaginer retrouver l'Algérie ou le Kenya pour l'Afrique ou encore l'Allemagne ou la Roumanie pour le 3e Européen. Pour la rédaction du Rugbynistère, ce tirage permettrait aux Français d'entrevoir une première place de poule et d'être en position favorable pour un quart de finale à domicile.