France 2023 - L'obtention de la Coupe du monde bientôt sous le joug d'une enquête ?

Les informations du Canard Enchaîné dévoilent que deux grandes instances s'intéressent à Bernard Laporte et ses proches sur le dossier France 2023.

La FFR est souvent sous les projecteurs par le biais des affaires de son président Bernard Laporte. Dernièrement, le Comité national olympique et sportif français (CNOSF), représentant du CIO sur le territoire, a sollicité un conciliateur après avoir été saisi par plusieurs des opposants à Bernard Laporte, dont Florian Grill. L'objet de cette conciliation concernait un report de l'élection demandé par la liste opposante. Le confinement ayant stoppé les campagnes, la date du 3 octobre semblait être trop proche pour Florian Grill. Mais la FFR n'a pas tenu compte des recommandations du CNOSF et de la ministre des Sports qui plaidaient pour un report. La FFR a déclaré que "l'incertitude sanitaire de cette fin d'année" représentait "un risque réel de ne pas pouvoir tenir l'assemblée générale". Assemblée générale digitalisée : le vote est électronique.

Le Canard enchaîné s'est penché sur ce dossier dans son édition hebdomadaire où on peut y apprendre que les hautes instances de répression financière surveillent des proches de Bernard Laporte. Il s'agit du Parquet national financier qui a pour compétences la lutte contre la fraude fiscale et la corruption, ainsi que la Brigade de répression de la délinquance économique (BRDE). Mais que reprochent-ils ? Selon l'hebdomadaire satirique, les relations entre Bernard Laporte et Mohed Altrad seraient au coeur de l'enquête du parquet national français. Pour rappel, un contrat avait été signé entre les deux parties pour un montant de 150 000 € avec le sponsoring maillot du XV de France par la société Altrad.

Quant à la Brigade financière, les faits reprochés concerneraient l'obtention de la Coupe du monde 2023. Le Canard enchaîné affirme que "des responsables de la trésorerie de la FFR ont été entendus, ainsi que des membres de l'équipe marketing". La BRDE s'intéresse également aux proches du président de la Fédération et notamment une association : le Cercle des soutiens France 2023, dont "certains proches de Bernard Laporte qui en sont membres".