Finale Top 14. Un show de clôture made in USA avec les Black Eyed Peas...depuis Miami 😲

La Ligue nationale de rugby a annonc√© ce mardi que le show de cl√īture de la finale du Top 14 sera assur√© par le groupe am√©ricain les Black Eyed Peas.

#FinaleTOP14

C'est un show de cl√īture exceptionnel et in√©dit qui s‚Äôannonce pour la Finale du TOP 14 le vendredi 25 juin prochain. Le c√©l√®bre groupe international Black Eyed Peas @bep interpr√®tera ses plus grands tubes apr√®s la remise du Bouclier de Brennus ! pic.twitter.com/3JAL7bOOno ‚ÄĒ TOP 14 Rugby (@top14rugby) June 1, 2021

Cette ann√©e, la finale du Top 14 sera suivie d'un show anim√© par les Black Eyed Peas. Le c√©l√®bre groupe am√©ricain a accept√© de se produire pour le show de cl√īture le 25 juin. Mais pas depuis le Stade de France. A situation exceptionnelle, organisation exceptionnelle. En effet, c'est depuis Miami que will.i.am, apl.de.ap et Taboo performeront leurs plus grands titres. On ne sait pas si Shakira viendra faire un coucou, mais le show sera diffus√© sur Canal + et France 2 apr√®s le match, ainsi que sur les r√©seaux sociaux. En 2019, c'est Big Flo et Oli qui avait mis le feu au stade de France, avant eux Mika. Les Black Eyed Peas avait d√©j√† assur√© le show avant la finale de la Ligue des Champions en 2017 √† Miami ainsi que celui du Super Bowl en 2011.

Cette année, ce show aura une saveur particulière puisqu'il n'aura pas lieu sur la pelouse du Stade de France. Et ce, bien que la jauge va être augmentée pour permettre à des supporters d'assister au match. Cependant, le couvre-feu à 23h sera toujours en vigueur. Il semblait donc impossible d'organiser un concert sur place.