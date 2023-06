FINALE TOP 14. Les Bleus du foot ronchonnent avant le choc entre Toulouse et le Stade Rochelais

Le staff de l’équipe de France de football s'inquiète de l’état de la pelouse au Stade de France avant la finale de Top 14 entre Toulouse et la Rochelle.

Pour les amateurs des différentes formes de ballon, l’équipe de France de football retrouvera Saint-Denis et le Stade de France le 19 juin prochain pour un match face à la Grèce. En attendant, l’enceinte dionysienne est occupée par un autre événement de grande envergure : la finale de la saison 2022-2023 de Top 14. Opposant le Stade Rochelais au Stade Toulousain ce samedi 17 juin, elle va mettre à mal le cœur des supporters, mais aussi la pelouse francilienne ! Tout du moins cette inquiétude a été révélée par le sélectionneur de l’équipe de France de football Didier Deschamps.

En conférence de presse ce vendredi 16 juin, l’ancien champion du monde 1998 a émis des doutes sur la qualité de la pelouse qui pourrait être rendu tard ce soir. Après un match sur un billard bien bosselé face à Gibraltar, Didier Deschamps déclarait ceci aux journalistes : “Le Stade de France est occupé demain (pour la finale de Top 14), non ? Je prie pour la pelouse. [...] On a des obligations. Une fois, les jardiniers avaient dû re-plaquer la pelouse, elle avait du mal à tenir. Je compte sur les jardiniers. Je leur ai parlé au dernier rassemblement. Ils vont faire le maximum, mais il n’y a que 48 heures d’écart.”

Vidéo. Insolite. Un renard s’invite sur la pelouse pendant un match de France 7 !En effet, les Bleus du foot ont l’obligation de jouer au moins 4 matchs par an au Stade de France dans le contrat qui les lie à l’enceinte de 80 000 places. Cependant, avec la Coupe du monde de football fin 2022 et la Coupe du monde de rugby en France dès septembre, ce calendrier prend des airs de casse-tête. N’ayant joué qu’un match à domicile et avec un second prévu lundi prochain, ils devront cohabiter encore un peu plus avec les Bleus de Fabien Galthié sur l’année civile. Ils joueront même un match amical au Stade de France entre les quarts et les demi-finales de la compétition reine du ballon ovale. D'autant plus, le Stade de France ne sera pas disponible pour le XV de France durant l'année 2024 afin d'y réaliser des travaux d'aménagement pour les Jeux Olympiques de 2024. Alors à un conseil pour DD, qu’il ne s’attache pas trop à la pelouse de Saint-Denis d’ici novembre, car elle risque d’être remuée.

