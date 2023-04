RUGBY. Ce coach au parcours singulier applique la méthode rugby chez les footeux !

Nous sommes allés à la rencontre d'un préparateur sportif et mental tout à fait atypique. Entre la Fédérale 2 et des footballeurs de l'équipe de France, Kévin Roberti nous raconte son parcours.

Kévin Roberti, que l'on surnomme également "Roro", est un préparateur physique qui ne manque pas d'ingéniosité. Loin des stéréotypes de la préparation physique bête et méchante, cet ancien joueur de 31 ans a fait de sa passion son métier, et pas seulement dans le rugby ! En charge de la partie physique de l'équipe de Saint-Priest en Fédérale 2, Roro compte néanmoins plus de footballeurs que de rugbymen parmi ses clients ! Les retardataires et autres tricheurs quand il est l'heure de courir, on vous voit ! Mais ne vous inquiétez pas, le discours de ce "prépa" va peut-être vous faire changer d'avis.

Une rencontre et tout bascule

Parfois, pour lancer une carrière ou bien pour s'imposer dans un domaine, une bonne rencontre peut tout déclencher, et c'est ce qu'il est arrivé à Kévin Roberti. Après plusieurs années à enchaîner les petits boulots, entre la fac, le rugby au niveau amateur, les coachings à droite et à gauche et une salle de sport à gérer, Roro voit le bout du tunnel en 2018. Cette année-là, alors que son entreprise (créée en 2013) prend de plus en plus d'importance, il décide alors de quitter son travail pour se consacrer à 100% à celle-ci. C'est alors qu'il est contacté par l'entourage d'un footballeur de l'équipe de France, champion du monde en 2018, ce qui lui donne un coup de pouce : "Cette personne m’a mis un pied dans le football, ensuite, j'ai eu la chance de rencontrer beaucoup de joueurs pros, et principalement des footballeurs." À partir de là, Roro se fait un nom dans le monde du football, ce qui lui ouvre les portes d'autres sports, tout en gardant cette fibre rugbystique : "Je me suis rapproché d’autres sports avec différents sportifs, venant du handball, du football américain et également du tennis. J'ai aussi travaillé avec Lucas Heuze, c'est le numéro 1 en Crossfit aujourd'hui en France, ça me fait plaisir de rencontrer de tels athlètes !"

Un ADN rugby avant tout !

Bien que les footballeurs professionnels représentent 80% de sa clientèle, Kevin Roberti garde tout de même des attaches solides au monde du rugby, et notamment au club de Saint-Priest en Fédérale 2. Le coach sportif nous raconte : "Le foot et le rugby sont des sports qui se ressemblent énormément ! Je teste mes footeux comme mes joueurs de Saint-Priest. J'ai commencé le rugby au collège en UNSS à Pithiviers et je n'ai jamais quitté ce sport jusqu'en séniors à L'ASVEL ! J'adapte mes entraînements à de la préparation pour des joueurs de rugby, même si j'ai des footballeurs ou handballeurs en face de moi. Je note que le foot à de grosses lacunes en prépa physique, ils n’ont pas cette connaissance-là, et même si ça commence à se démocratiser, ça n'a pas autant d'importance que dans le rugby. J'essaie de rendre mes athlètes plus forts, plus physiques et sans toucher le ballon, la technique ce n'est pas mon rôle. Lorsque je vois des préparateurs physiques avec une échelle de rythme, c'est une perte de temps ! J’ai une vision rugby, et je ne veux pas la changer, il faut l’assumer." Il faut dire que ce dernier ne fait pas dans la dentelle avec ses clients, et au vu du slogan, nous comprenons mieux : "Pas de chichi, que du Roro"

''Rugby : mourir fait partie du jeu'', le livre bouleversant de Philippe Chauvin, papa endeuilléParmi les visages connus des amateurs de rugby, Baptiste Couilloud ainsi que Thibaut Regard ont également participé au projet de Kevin Roberti, cet été, et les Lyonnais n'ont pas laissé indifférent notre prépa : "Ce sont de vraies machines de guerre ! Thibaut pèse 100 kg et se déplace comme un mec de 80 kg. Les deux battent quasiment tous mes footeux, c'est assez impressionnant ! Ces gars sont dans une démarche de progression qui est importante, et c'est pour cela que ça a fonctionné !" En plus de cela, Roro a mis au point un système de carte, comme dans le jeu Fifa, et c'est une manière qui a l'air de fonctionner plutôt bien : "Depuis 1 an, j’ai eu cette idée de créer une carte Fifa des joueurs en fonction de leur progression, comme ça j’évolue la force, la puissance, la souplesse, l’anthropométrie et la vitesse. C’est ludique et ça fonctionne bien, car on voit l’évolution en temps réel. En plus de cela, ils se comparent avec les autres. Ce concept a d'ailleurs séduit Baptiste Couilloud et Thibaut Regard. J'ai eu l'occasion de réaliser leur bilan physique l'été dernier." Pour la saison prochaine, Kévin Roberti ne sera plus parmi l'effectif de Saint-Priest, et se laisse une année pour voyager en Europe afin d'être à la totale disposition de ses joueurs. Il aimerait finir en beauté avec une accession en Fédérale 1 et pourquoi un titre de Champion en France en guise de cerise sur le gâteau. Un parcours atypique, jonglant entre le ballon rond et ovale qui fait ses preuves dans chacune des disciplines.

