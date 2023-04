RUGBY. La solide composition du Stade Toulousain face au Leinster en Champions Cup

Ce samedi, le Stade Toulousain défie le Leinster en demi-finale de la Champions Cup sur la pelouse de l'Aviva Stadium de Dublin. Découvrez les compositions.

Ce samedi, le Stade Toulousain défie le Leinster en demi-finale de la Champions Cup sur la pelouse de l'Aviva Stadium de Dublin. Julien Marchand et Arthur Retière, incertains, seront bien présents pour ce choc. Mais le talonneur et l'ailier débuteront sur le banc. Le staff fait confiance à Mauvaka au talon ainsi qu'à Lebel et Mallia aux ailes. Notez que Flament sera titulaire en 3e ligne aux côtés de Cros et Willis.

Stade Toulousain 1 Baille 2 Mauvaka 3 Aldegheri 4 Arnold 5 Meafou 6 Willis 8 Cros 7 Flament 9 Dupont 10 Ntamack 11 Lebel 12 Ahki 13 Barassi 14 Mallia 15 Ramos 16 Marchand 17 Neti 18 Ainu'u 19 Roumat



20 Elstadt 21 Placines 22 Graou 23 Retière

Du côté du Leinster, Lowe est bien forfait tandis que van der Flier tient sa place en 3e ligne. Retour également de Charlie Ngatai au centre l'attaque irlandaise en l'absence de Henshaw.