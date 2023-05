Vidéo. Insolite. Un renard s’invite sur la pelouse pendant un match de France 7 !

L’étape de Londres du Seven Series a vu le match France-Samoa être perturbé après l’intrusion d’un renard sur la pelouse de Twickenham. Une scène inédite.

Après le taureau au rugby à XIII, faites la connaissance du renard du rugby à VII. Lors du match qui a vu l’équipe de France à 7 s’incliné face au Samoa (21-28), un invité spécial à fait irruption sur la pelouse. En effet, un renard à fait son apparition en plein milieu du match. Une scène irréaliste alors que le numéro 14 des Bleus Joseph Jefferson Lee a inscrit un bel essai en contre quelques secondes après. Un moment qui a autant surpris les acteurs présents sur le terrain que les spectateurs en tribune. Malheureusement, ce renard n’a pas porté chance à Jérôme Daret et ses joueurs puisqu’ils se sont inclinés. Mais ils ont bien réagi par la suite en s’imposant largement face à l’Espagne 35-21. Paulin Riva et ses coéquipiers défieront à 17:30 l'Australie pour le dernier match de la journée dans la poule C.

