Finale. Top 14. ''Il faut remettre les pendules à l’heure'', affirme Didier Lacroix

Le Top 14 touche à sa fin. Samedi soir, on saura qui de La Rochelle ou de Toulouse aura l’honneur de soulever le Bouclier de Brennus.

Qui de La Rochelle ou du Stade Toulousain succédera à Montpellier en tant que champion de France ? Réponse samedi soir aux alentours de 23h. L’occasion est belle pour La Rochelle qui espère remporter le premier Brennus de son histoire. Du côté de Toulouse, il s’agirait du 22ᵉ. Cette finale, le président du Stade Toulousain, Didier Lacroix, l’aborde d’un œil attentif : “La bonne forme du rugby, les affluences du moment, d'autant plus à Toulouse qui profite d'un stade Ernest-Wallon comble depuis de nombreux matchs... On prépare la finale avec le sourire”, confie-t-il à ViàRugby.

Voilà maintenant 2 ans que le Stade Toulousain n’a plus gagné de trophée. Le dernier remonte à 2021 justement face à La Rochelle. Il s’agit donc d’un remake de la finale d’il y a deux ans. Didier Lacroix admet que “cette finale est l’occasion de remettre les pendules à l’heure. Et si on arrive à gagner le titre, ça fera une nouvelle fois défaut à La Rochelle”.

Une évolution depuis 2021

Toulouse va disputer sa première finale en deux ans. Éliminés deux fois en demi-finale de Champions Cup face au Leinster et en demie de Top 14 la saison passée face à Castres, les Rouge et Noir auront à cœur de casser cette malédiction. Mais le président de Toulouse s’attend à une finale différente de la précédente : “Il n'y a pas grand-chose à dire à ce groupe, qui est mature. Ils sont jeunes, mais déjà forts d'une belle expérience. Depuis 2021, ce n'est plus la même équipe rochelaise, mais ça n'est pas non plus la même équipe de Toulouse."

Par ailleurs, Didier Lacroix attend plus de son équipe : “Cette équipe du stade toulousain a une capacité à jouer un ton au-dessus, mais on ne l'a pas encore vu. On n'a pas vu l’expression à 100% de nos joueurs le même jour. On a encore la capacité d’évoluer notre niveau de jeu.” Et il est clair que pour remporter le 22ᵉ Bouclier de Brennus de l’histoire du club, il faudra avoir une équipe vaillante pour battre les Rochelais, doubles champions d’Europe.

Ce sont les deux meilleures équipes de la phase régulière qui se retrouvent donc en finale. Lancer un pronostic serait trop complexe tant La Rochelle et le Stade Toulousain jouent dans la même cour. La réponse sera sur le terrain samedi pour voir qui soulèvera ce fameux Brennus.