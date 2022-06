FINALE TOP 14. Grosse galère à prévoir pour les supporters avant Castres/Montpellier ?

Ce vendredi, le CO et Montpellier se défieront en finale du Top 14. Une rencontre qui pourrait être perturbée par la grève sur le RER attendue pour ce jour-ci...

Ce vendredi, c'est jour de fête pour les supporters du MHR et du CO. En effet, les deux formations s'affronteront en finale de Top 14, pour tenter de soulever le Graal du rugby français : le Bouclier de Brennus. Une rencontre qui s'annonce rude, entre deux des meilleures défenses du championnat. Malheureusement pour les supporters qui feront le déplacement jusqu'à Saint-Denis, l'événement pourrait être gâché par une grosse galère : la grève sur différentes lignes de RER. En effet, de nombreux syndicats comme Sud-Rail, la CGT, Unsa ou encore la CFDT ont appelé en ce début de semaine à se mobiliser le jour de la finale du Top 14. Une grève qui pourrait toucher un certain nombre de lignes, comme par exemple le RER B, ou encore le RER D.

TOP 14. Montpellier. Annoncé perdant, Saint-André taquine les médias après la qualification en finaleAprès la finale de la Ligue des Champions qui s'est déroulée dans les conditions que l'on connaît il y a moins d'un mois, c'est donc un deuxième événement au Stade de France qui risque d'être perturbé par les grèves. Et cette fois-ci, le mouvement ne vient pas de la RATP, mais de la SNCF, qui protestent contre des changements de plannings incessants, mais aussi pour une revalorisation salariale. En bref, cette grève pourrait avoir un gros impact sur l'accès au Stade de France, d'autant qu'il est souvent difficile d'accéder aux alentours de l'arène en voiture...

FRANCE RUGBY. Le Stade de France, un chaudron ? Les All Blacks ont en tout cas été bluffés !