FINALE TOP 14. Ce joueur du Stade Toulousain se rapproche du record d'essais marqués par un avant en Top 14 !

Lors de la finale du Top 14, beaucoup d'enjeux sont au centre des débats ! Un record un peu anecdotique peut également être réalisé, malgré les minces chances d'y arriver !

Meafou proche du record de Picamoles

À Toulouse, le meilleur marqueur en Top 14 cette saison n'est pas un ailier, un centre ou bien n'importe quel autre trois-quarts ! Il s'agit d'Emmanuel Meafou, l'arme fatale du huit de devant toulousain, le colosse ! Ce dernier, qui est toujours en passe d'intégrer l'équipe de France cet été en vue de la Coupe du monde, est à 9 réalisations cette saison ! Derrière lui, nous pouvons retrouver Mathis Lebel avec 7 essais inscrit, Antoine Dupont avec 6 réalisations ou encore Dimitri Delibes qui n'a que 5 unités ! Devant, seuls Cordero, Raka, Dumorthier et Gailleton, ont fait mieux cette saison ! C'est un fait assez rare pour être souligné, car durant ces dernières saisons, peu de joueurs ont fait autant, ou même mieux ! Le dernier en date à avoir dépassé Meafou n'est autre que "King Louis" (Picamoles), lors de la saison 2017-2018, avec le MHR. Cette saison était celle de tous les records, avec en premier lieu celui d'Ashton, et ses 24 essais en 15 matchs ! Avec 12 unités, Picamoles n'était que 3e égalité, avec Armand Batlle, Julien Dumora et Juan Imhoff ! Le numéro 8 de Montpellier avait joué 19 matchs de Top 14 pour 16 titularisations, tandis que Meafou va jouer son 23e match ce week-end. Bien que ce record semble quasiment impossible à dépasser, ni même à égaler, Meafou peut réaliser le record du plus grand nombre d'essais pour un avant en une saison, dans un club français. En 2017, Picamole n'avait pas réussi à marquer dans les compétitions européennes. Meafou a lui réussit l'exploit d'en inscrire 3 de plus en Champions Cup, égalisant alors les 12 unités.

Ces autres gros qui "plantaient"

Dans la catégorie sérial marqueurs parmi les avants en Top 14, voici quelques mentions honorables. Premièrement, le Rochelais Pierre-Bourgarit partage le record de la saison avec Meafou. Le talonneur est également à 9 essais, avec 5 réalisations en Top 14 et 4 en Champions Cup ! Il peut d'ailleurs dépasser le deuxième ligne lors de la finale de Top 14. Ensuite, rappelez-vous d'Alex Tulou, le talentueux troisième ligne centre de Montpellier avait marqué 8 essais en 2012 ! Puis, ce même Tulou, en avait inscrit 9 en 2016, avec le maillot du Castres Olympique cette fois-ci. En 2018, Sekou Macalou avait aussi été réaliste, avec 8 essais, tandis que Picamoles avait franchi la ligne 9 fois cette saison. Pour finir, Grégory Alldritt a réalisé une saison XXL la saison dernière, avec un titre européen et pas moins de 10 essais en Top 14 !

