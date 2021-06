Finale Pro D2 : qu’ont montré Biarritz et l'USAP lors de leurs précédents affrontements ?

Ce week-end, le Biarritz Olympique et l’USA Perpignanais s’affronteront pour décider du champion de Pro D2. Retour sur leurs autres rencontres de la saison.

Deux matchs, une victoire de chaque côté, balle au centre. C’est avec cet historique en championnat que les deux formations du sud de la France vont s’affronter ce samedi. Une première rencontre avait vu le BO s’imposer face à l’USAP, la seconde avait vu les Catalans l’emporter sur les Basques. Retour sur les différents aspects des matchs opposant Biarrots et Perpignanais avant la finale, ce samedi à 17h30.

Le contexte :

Pour les deux rencontres, le contexte était assez dénué de toute tension liée au classement. Au-delà de la stature que doivent afficher des équipes comme Perpignan et Biarritz lorsqu'elles s’affrontent, on ne peut pas dire qu’il y avait de réels enjeux à ces matchs-là. Le premier duel voyait les Basques recevoir les Catalans dans le cadre de la première journée de Pro D2. Une affiche qui peut sembler peu représentative, les deux équipes disputant leur premier match officiel depuis plusieurs mois suite à la pause Covid.

Pour le deuxième affrontement, les deux formations étaient déjà bien en jambe et pleinement rentrées dans le bain. Perpignan était premier avec 14 points d’avance sur Biarritz,qui était lui troisième avec 7 points d’avance sur son poursuivant le plus proche. Les Catalans étaient en excellente position pour participer aux demi-finales directes. Du côté des Basques, ils étaient eux aussi presque assurés de recevoir en barrage. Un affrontement qui avait tout de l’échauffement aux phases finales.

Les scores :

Lors de la première rencontre, les Biarrots s’étaient imposés avec une différence de 9 points. Le plus gros écart des deux rencontres. Pourtant, les deux équipes avaient montré des choses assez similaires en exploitant à tour de rôle les deux périodes de 40 minutes chacune. Les locaux dominaient durant la première mi-temps. En seconde période, ce sont les visiteurs qui ont fait le jeu. Pas suffisamment pour espérer l’emporter visiblement. Au retour, les Catalans avaient remporté la rencontre d’une très courte tête, 2 points. L’USAP avait en effet été (presque) rattrapé à la 76ème minute. Un essai transformé de Joshua Furno redonnait alors de l’espoir aux joueurs du BO. Aucune des deux équipes n’a donc réussi à surclasser l’autre ou même à se défaire nettement de cette dernière. La finale pourrait donc logiquement montrer une physionomie similaire.

Indiscipline :

S'il y a bien une chose qui a marqué les rencontres entre ces deux formations, c’est l’indiscipline qu’on a pu y observer. En septembre, l’USAP avait écopé de pas moins de 3 cartons jaunes en l’espace de 11 minutes, quand le BO a lui aussi vu Steffon Armitage sortir pendant 10 minutes. Sur la totalité des 2 rencontres c’est pas moins de 7 cartons jaunes qui ont étés distribués, dont 5 pour l’effectif catalan. De la même manière, lors de la rencontre en début de saison, Perpignan avait offert les 9 points de différence grâce à des pénalités. Au classement de l’indiscipline cette saison, on observe que les deux formations sont assez déséquilibrées dans ce secteur mais avec des dynamiques inverses à celles observées pendant les matchs! En effet, la formation la plus pénalisée des deux est le Biarritz Olympique, avec un match en plus, qui clôture le top 5 des mauvais élèves de Pro D2 avec 92 fautes. C’est 13 pénalités concédées de plus que les Basques.