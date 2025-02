'Faire aussi bien (voire mieux) que Toulouse' : ce projet fou du RCT qui 'portera ses fruits dans quelques années'

Via son projet RCT Passion animé par Pierre Mignoni, le club varois optimise sa formation et compte bien concurrencer le Stade Toulousain.

Le RCT est un club qui avance sereinement, ces derniers mois. Petit à petit, l’oiseau fait son nid et à la mi-février, l’entité rouge et noir s’affirme comme un solide 3ème du Top 14 alors qu’elle recevra un 8ème de finale de Champions Cup à domicile en avril prochain : une première depuis la création de ce format en 2020.

Mais le club au muguet travaille aussi sur sa formation et espère revivre les épopées de ses Crabos en 2016 et 2017 ou de ses Espoirs en 2019, tous champions de France, tout en en tirant la quintessence sur son équipe première cette fois-ci. À l’image de l’éclosion de Joe Quere Qaraba ou Oliver Cowie chez les jeunes et déjà régulièrement intégrés au groupe professionnel.

"J'ai une équipe d'espoirs qui monte (le RCT est 1er de sa poule élite avec 43 points, NDLR) alors que jusqu'ici cette catégorie toulonnaise n'était pas très très bonne", corrobore Bernard Lemaitre pour l'émission 1, 2 Trillo.

Et le président varois d’expliquer son projet de bâtisseur : "Pierre (Mignoni) anime un projet qui s’appelle RCT Passion et qui est extrêmement porteur. (…) Je pense que dans 2, 3 ou 4 ans, on commencera à en recueillir les fruits", disait-il en juin 2024.

Comment ? "C’est la synergie des 120 clubs qui nous entourent géographiquement, qui ont tous signé une convention avec nous pour qu’on les aide et qu’en échange, ils nous fassent remonter leurs meilleurs joueurs. C’est quelque chose qui est égal voire supérieur à ce que qui se fait sur Toulouse et sa région, parce que là c’est très formalisé, concret."

De quoi refaire bientôt de Toulon un des 3 clubs phare du rugby français de manière pérenne ? "Les prochaines années seront très intéressantes pour quelqu’un aime bâtir, non pas pour le succès mais un projet davantage "club"", assure le président.

Malgré tout, à 86 ans, Bernard Lemaitre compte bien lâcher du lest dans quelque temps et vendre son club d'ici à l'année prochaine ou celle d’après. Mais l’acquéreur devra bénéficier d’un certain nombre de qualités "club" et rugby avec lesquelles le président toulonnais ne badinera pas. Histoire que le RCT en ressorte quoi qu'il en soit gagnant.