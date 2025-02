TRANSFERT. TOP 14. Dans cette zone à flux tendu, qui pourrait bien être l’heureux élu du RCT ?

Malgré la signature de l’Italien Brex, Toulon cherche encore un centre, JIFF, pour compenser les futurs départs. Mais vu la maigreur du marché en Top 14, peut-être devra-t-il activer l’option pépite de ProD2…

C’est un fait : depuis un bon moment maintenant et l’annonce du retour prochain de Leicester Fainga’anuku en Nouvelle-Zélande, le RCT se cherche des centres et a accéléré la cadence ces dernières semaines.

Ce mercredi soir, le Midi Olympique nous informait d’ailleurs que Juan Ignacio Brex avait donné son accord à Toulon. Le truc, c’est que le casqué aux 43 sélections avec l’Italie est certes un honnête centre, vaillant et plutôt compact (1m89 pour 99kg), mais il n’a rien d’une boule de muscles All Black dans la force de l’âge, sans lui faire injure.

D’autant que dans quelques mois, Mister Leicester ne s’en ira pas seul, puisque Duncan Paia’aua et Jérémy Sinzelle (retraite) devraient lui emboîter le pas, sauf revirement de situation. Alors, qui débarquera aux côtés de Brex à Mayol la saison prochaine, pour épauler Antoine Frisch et Smaili notamment ? Il est déjà acquis que Pierre Mignoni et son staff cherchent un profil JIFF, de toute évidence, et polyvalent de préférence.

Roudil est une option

Le hic, c’est que les options ne sont pas légion sur un marché des transferts saturé au milieu du terrain. En effet, après avoir épié les effectifs de tous les clubs de Top 14, presque tous les centres JIFF de l’Hexagone sont sous contrat a minima jusqu’en 2026. Quand on sait que Bernard Lemaitre n’a pas prévu de remettre la main à la poche comme il l’a déjà fait pour Kolbe et Jaminet ces dernières années…

On sait aussi que le RCT, bien que mal engagé dans ce dossier, continuerait de mettre le paquet pour obtenir les services de Pierre-Louis Barassi la saison prochaine. Sa venue règlerait en effet pas mal de soucis mais le Tricolore aux 5 sélections donnerait toujours priorité à une prolongation au Stade Toulousain, confirmait encore le Midol ce mercredi.

Alors ? Ne reste-t-il pas, bon an mal an, quelques éléments qui seront libres prochainement ? S’ils se comptent sur les doigts de la main, le contrat du Palois Eliott Roudil, lui, se terminera bien le 30 juin prochain. Tout comme celui du Catalan J-P Barraque, qui aura néanmoins fêté ses 34 ans d’ici-là. Sont-ils encore du standing de ce que le RCT cherche ? Pas sûr…

Quid de Lester Etien (29 ans), joueur pénétrant et désormais polyvalent, qui n’a toujours pas officiellement prolongé à Paris ? Enfant du club, il demeure très attaché au Stade Français et les chances de le voir quitter la Porte d’Auteuil sont maigres.

Enfin, convaincre le géant et polyvalent Antoine Zeghdar (25 ans, 1m98 pour 103kg) de revenir à Toulon, où il a fait ses débuts professionnels, aurait pu être un pari alléchant pour les dirigeants varois. Mais le champion olympique s’est amouraché du 7 et devrait, selon les dernières informations, signer un contrat fédéral pour retourner avec France 7.

Tani Vili en cas de descente de Vannes ?

Alors, il faudra peut-être regarder les clauses des contrats à Vannes, club le plus proche d’une redescente en Pro D2, et donc susceptible de laisser partir certains joueurs. En ce sens, le puissant Tani Vili pourrait être tenté de se relancer sur la Rade, qui, on le rappelle, va perdre un joueur au gabarit similaire au sien…

Un candidat idéal, selon nous, pour s’ajouter à l’intégration au groupe professionnel du jeune Oliver Cowie, gros gabarit (19 ans, 1m93 pour 95kg), polyvalent ailier/centre et actuellement titulaire avec les U20 tricolores. Mais entre le papier et la réalité, le Top 14 confirme souvent qu’il y a parfois un monde…