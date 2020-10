Face au huis clos et à la crise économique, quelles options pour aider le rugby pro ?

Le président de l'UBB Laurent Marti tire une nouvelle fois la sonnette d'alarme sur la situation économique du rugby obligé de jouer à huis clos.

L'annonce du président de la République de reconfiner tout l'Hexagone s'est accompagnée de deux nouvelles pour le rugby professionnel. L'un bonne : les matchs pourront avoir lieu. L'autre mauvaise : ils se joueront à huis clos. Ultra dépendante de la billetterie, l'économie de l'ovalie s'apprête donc à prendre un énorme coup sur la tête. Elle qui avait déjà été malmené par des mois sans compétition puis une reprise avec seulement 5000 voire 1000 supporters seulement dans les stades. Pour la plupart des formations, et particulièrement celles de Top 14, un match à huis clos, c'est 1 million d'euros en moins dans les caisses pour les rencontres à domicile. Plus cette situation va durer, et plus les clubs vont être en difficulté.



video-primary-info-renderer">Si la saison devait se jouer entièrement à huis clos, la Ligue a estimé les pertes à 180 millions d'euros. Laurent Marti, président de l'UBB, a même évoqué 270 millions via le Late Rugby Club. Alors quelles solutions pour aider le rugby professionnel à traverser cette crise ? Selon le dirigeant bordelais, il faut que l'État apporte son aide financière. Il aurait aussi été question de faire appel à un investisseur pour qu'il achète une partie des droits commerciaux de la ligue. Le fonds d'investissement CVC avait émis ce souhait il y a plusieurs semaines. "La troisième option c'est que la Ligue contracte un emprunt pour venir en aide aux clubs". Comme la LPF l'a fait en football en dégotant quelque 224 millions d'euros pour la survie des siens en mai dernier. Les formations pros pourraient aussi le faire ou bien utiliser le prêt garanti par l'État. Certains l'ont cependant déjà fait.



Quant à la question de savoir s'il ne faudrait pas stopper la compétition en attendant que cette crise sanitaire soit réglée, elle ne se pose pas selon Laurent Marti : Crédit vidéo : CANAL+ Sport