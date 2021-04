EXCLU. Qui sont ces anti-Toulousains qui se font appeler la Mafia Cassoulet ?

Ils agissent sur les réseaux sociaux depuis quelques temps, voici l'interview exclusive de la mafia cassoulet.

Ô Toulouse chantait ce sacré Claude Nougaro. La ville rose aux allures oranges est peuplée d'amateurs de sport et de bons-vivants. Elle est surtout peuplée de rugbymen à chaque coin de rue, à tel point qu'on en oublie que le rugby n'est qu'une niche médiatique lorsqu'on arpente ses ruelles. Vous le savez et il n'y a pas de surprises, les fondateurs du Rugbynistère sont Toulousains ou plutôt, de la périphérie toulousaine. En commentaires, certains s'amusent à le rappeler comme si un lieu de naissance prédisposait une attitude et des opinions. Mais on ne vous en veut pas.

Pourtant, dernièrement, un groupuscule vient semer la zizanie dans nos commentaires. Il ne faut pas avoir regardé True Detective pour se rendre compte que leur sujet de prédilection concerne la ville rose. Ils interviennent à grand coup de "mafia", "cassoulet", "Dupont", "Ntamack", "Toulouse" sous chaque article qui touche de près ou de loin le Stade Toulousain. Ce qui n'était qu'un soupçon dans un commentaire est devenu aujourd'hui une communauté forte de plusieurs dizaines de personnes, souhaitant toutes alerter sur un cas : le lobby toulousain. Nous aurions pu les bannir de nos commentaires, les interdire d'intervenir, les censurer de leurs idées ou même les tourner au ridicule. Mais nous avons décidé de leur donner la parole pour la première fois depuis des semaines. Situation sanitaire oblige, l'entretien téléphonique se passe avec un leader qui ne souhaite pas donner son nom. On pourrait penser que sa voix est modifiée par un appareil, mais elle sent le whisky et la cigarette. Entretien avec la Mafia Cassoulet.

Mais qui êtes-vous ?

Avant tout, nous sommes des amoureux de ce drôle de ballon, des passionnés du rugby, des poètes du beau jeu, des amoureux du ballon ovale. En bref, des aficionados doublés d’une grande connaissance de ce sport. Mais, nous sommes avant tout un collectif, on est là pour troubler l’ordre mondial établi par l’élite toulousaine. Nous sommes des briseurs d'OMERTA, des lanceurs d'alerte ! En effet, le rugby français est malade, gangrené par un poison. Nous souhaitons faire ouvrir les yeux de tous les fans de rugby, pour qu'enfin ils comprennent tout le mal que le cartel de ville rose a fait et continue de faire à notre sport en toute impunité. Nous en avons marre d’être des victimes du système. On n'est pas dans un film, la Mafia Cassoulet existe vraiment. Le rugby français est corrompu jusque dans la moelle. Nous sommes, pour résumer, humblement l’opposition qui va sauver le rugby français.

Finalement nous sommes juste des citoyens, seulement guidés par une véritable soif de justice. On veut faire ouvrir les yeux aux gens sur le mal qui gangrène notre rugby. On est là pour troubler l’ordre mondial établi par l’élite toulousaine. Cette passion, nous la voulons la plus pure possible. A vrai dire, le rugby à Papa n’existe plus, nous voulons le dénoncer ! En bref, nous voulons rendre notre sport plus propre et plus juste. Après de nombreuses années d’enquête, nous voulons faire éclater certaines vérités !

Que reprochez-vous à cette "mafia" toulousaine ?

La mafia Toulousaine est une réalité. Pour beaucoup, c’est une Arlésienne, mais nous nous la voyons partout. A chaque match ; à chaque décision arbitrale ; à chaque publicité autour du XV de France : uniquement des images d’Antoine DUPONT ou Romain Ntamack ! Leur mainmise sur le rugby français en général est sans appel. Ils placent des pions à tous les échelons et cela ne laisse aucune chance aux autres clubs d’exister. Dernier exemple en date, la “Nomination” du nouveau président de la LNR… Nous avons des preuves, ça risque de faire jaser ! Par ailleurs, on leur reproche la majorité des déboires du rugby français qui sont imputables à cette Mafia, mais aussi le pillage des centres de formation, la fin du championnat amateur, le jeu trop stéréotypé, les faiblesses du XV de France... Mais également, les magouilles et le copinage dans les instances de direction. De plus, le terrain médiatique est miné par la Mafia Cassoulet, ils ont le monopole des UNEs et des articles de presse, ce qui contribue à couler tous les autres clubs. Notre sport est le plus noble et le plus pur, nous refusons qu'un petit groupe de personnes influentes détruise les valeurs de notre sport à coup de billets violets.

Qu'est-ce qui a réveillé vos soupçons sur ce complot ?

Nous avons ouvert les yeux tout simplement. Le problème est que l’on vit dans une dictature. Tant qu’on n’en sort pas, on ne voit pas la beauté du monde et les ravages que cette Mafia fait. Enlevez vos œillères vous verrez les avantages que le Stade Toulousain bénéficie : arbitre, ligue, essais validés, soirées… Car comme dans un cassoulet, il y a un peu de tout, les regards entre les arbitres et les joueurs du Stade Toulousain ne trompent pas, le plateau du Canal Rugby Club rempli d’anciens joueurs du Stade, Ugo Mola qui tutoie les arbitres, tout semble bien orchestré. Après ce premier constat, nous relevons les faits et gestes des médias eux-mêmes. Regardez les centaines d'articles de presse pro Stade Toulousain qui pullulent en kiosque et sur les réseaux. Un tel étalement médiatique sans raison valable ne peut être expliqué que par la présence d'une mafia très organisée présente dans l'intégralité des rédactions et des instances de direction du rugby français.

Nous ne voyons pas pour quelle autre raison, le Stade Toulousain pourrait bénéficier d'une telle mise en avant plus que n’importe quel club. Les jeunes de Pau ou d’Agen n'ont rien à envier à la pseudo-génération dorée surcotée de Toulouse. D'ailleurs, la plupart de leurs jeunes talents ne sont pas issue de leur centre de formation, la mafia pille sans scrupule les autres clubs du bassin cassoulet.

D'où viennent vos sources ? Peut-on les avoir ?

Malheureusement, nos sources souhaitent rester anonymes par peur de représailles. C'est souvent le cas quand on s'attaque à des groupes secrets... Ce que l’on peut vous dire, c’est que parmi notre réseau d’informateurs nous comptons plusieurs journalistes sportifs, des salariés de la FFR/LNR, des arbitres, des jeunes issus des centres de formations et de nombreux joueurs professionnels en activité ou à la retraite, et même d’anciens membres des services de renseignement. Nous ajouterons que notre mouvement est de plus en plus suivi par des personnes qui osent parler, déranger et dénoncer les manigances de la mafia. Comme nous avons déjà pu le dire, nous analysons beaucoup de vidéos, d’interviews, et ce, au peigne fin !

Vous êtes considérés comme des lanceurs d'alertes, à raison ?

Bien entendu ! Après les WIKILEAKS de Julian ASSANGE, voici les RUGBYLEAKS. Vous n'êtes pas les premiers à nous le dire. Encore hier, on nous a appelés les Snowden de l'Ovalie. Et nous nous voyons comme tels. Selon Amnesty International, un lanceur d’alerte est une personne qui révèle ou signale un état de fait mettant en lumière des comportements illicites ou dangereux qui constituent une menace pour l'homme, l'économie, la société, l'État ou l'environnement. C'est-à-dire pour le bien commun, l'intérêt général. C’est pourquoi notre mission est d’avertir, de sensibiliser les gens, de leur faire ouvrir les yeux ! Nous sommes en première ligne face à cette organisation. Nous faisons front et ne lâcherons rien.

Dénoncer les agissements de la mafia cassoulet qui menace le rugby français quotidiennement, c'est quoi selon vous ?

La question est vite répondue comme dirait l’autre. Tous les jours, nous recevons des messages de soutien. Anciens joueurs, joueurs, fans… Ça n'arrête pas ! D’après les bruits de couloirs, cette affaire inquiète en plus haut lieu. Plus largement, on peut dire que c’est un acte aussi fort que de rallier Londres en 1940… ou de supporter le Racing en 2021.

Quel est pour vous le plus gros vol en bande organisée du Stade Toulousain ?

Question complexe... La liste est trop longue... Nous croyons que l'élection de Bouscatel à la LNR est l'exemple récent le plus marquant. C'est tellement gros que ça en devient drôle. Manœuvre toulousaine pour affaiblir Laporte et Simon, qui sont la dernière ligne de défense contre cette mafia.

Encore un exemple, le licenciement de Guy Novès de la FFR. Explications : M. Novès est parti avec plus d’un million d’euros, ce qui a plongé le rugby amateur dans une crise sans précédent. L’argent échangé entre Tekori et Elstadt dans le vestiaire toulousain serait-il le même que celui perçu par M. Novès ? Nous enquêtons. Aussi, regardez le petit Jelonch, un gamin bourré de talent qui va s'enfermer dans un club sans avenir ni ambitions, quel dommage. Et pour finir toutes les finales remportées contre Montferrand. On a des preuves que des éléments pro Mafia Cassoulet s’introduisent à chaque fois dans l'hôtel des Jaunards pour ajouter un ingrédient suspect dans le Saint-Nectaire...

Vous n'avez jamais vibré devant un match de Toulouse ?

Certains dans notre collectif sont de grands supporters du Stade Toulousain, ils sont juste contre le système de la Mafia. L’autre partie du collectif est plus dubitative à cette question, mais ils ont aimé :

En 2004 la finale face aux Wasp

En 2005 contre le Stade Français et la merveilleuse cuillère de Fillol sur Fritz

En 2006 la finale Toulouse Vs Biarritz

En 2008 la finale de Hcup contre le Munster où il faut reconnaître que les joueurs du Stade Toulousain ont bien défendu sur les pick and go surtout à la fin.

Plus récemment, certains d’entre nous ont bien aimé le passage à vide 2012-2019. Rappelons-nous que depuis les années 80/90, et la création de la Mafia, tous les matchs sont pipés. Ça fait vibrer les rugbix mais bon quand on vous bourre le cerveau, c'est difficile d’ouvrir les yeux.

Vous parlez souvent de Jalibert, est-il réellement au-dessus de Ntamack ?

Ah ! On passe au second degré avec cette question ? Il n'est pas au-dessus, les deux garçons ne jouent pas dans la même catégorie. On ne compare pas un Karting et une Formule 1. Plus sérieusement, c’est une évidence. Après Ntamack n’est pas mauvais mais bon, Matthieu à trois Romain dans chaque jambe… S’il passait autant de temps à se recoiffer qu’à s'entraîner, il progresserait un peu, mais bon...

Mais permettez-nous de rectifier votre question qui est mal posée : “Ntamack mérite-t-il encore l’équipe de France après ses trop nombreuses erreurs avec le XV de France ?” Sous l’ère PSA des erreurs pareilles ne seraient jamais passées. Un retour de Machenaud ou JMD9 serait le bienvenu pour apporter justement de la réussite dans cet exercice. Sinon pour répondre à votre question, oui c’est inévitable, Jalibert est largement au dessus, et ce, dans tous les compartiments du jeu. Jalibert pue le rugby et est un self made rugbyman. Ça se voit tous les dimanches. Sa blessure est d’ailleurs suspecte... pour freiner sa progression sûrement.

Si on doit clore le débat, on a la preuve qu'avec une bonne campagne de promo, on peut faire passer un âne pour un cheval de course. Quand on ne bénéficie pas de la même exposition médiatique que certains joueurs toulousains, c'est de suite plus dur...

Parlez-nous de votre premier combat : le cas Antoine Dupont "surcoté".

Pourquoi utiliser les guillemets ? Vous savez, l'endoctrinement n’a pas de limite. Lui, c'est le pire de tous. Que de la com et du marketing. On nous le vend à toutes les sauces ; pire que les publicités de Bernard Canetti durant le tour de France. C’est en effet notre première bataille mais il faut commencer avec le plus gros. Plus largement, Dupont est un gentil garçon mais il n'a clairement rien à faire en EDF, le lobbying toulousain a créé un produit marketing qui vend des maillots et fait consommer à la buvette. Alors, oui, c'est un joueur rentable, mais aujourd'hui, les amateurs de rugby veulent voir du beau jeu avant tout.

Antoine Dupont est incontestablement un bon joueur de Top 14, mais à un moment donné, il faudrait enlever les œillères et admettre qu’il nous coûte le Tournoi l’an dernier avec son dégagement manqué face aux Anglais. Il récidive cette année contre ces mêmes Anglais et la pléthore de ballons rendus. À titre d'illustration, deux exemples : Olivier Magne a donné une interview l’autre jour où il estime qu’Antoine Dupont est peut-être désigné à tort comme le meilleur joueur du monde. Nous partageons son analyse. Par ailleurs, Tillous-Borde en 2015 fait une percée de 40 mètres à Twickenham, elle n’a pas été autant relayée par les médias que le grattage de Dupont contre l’Irlande par exemple. C'est la preuve même du lobbying fait autour de ce joueur.

Pour conclure, il est un jeune prometteur, mais un peu juste pour le niveau international. Souvent aidé par un pack conquérant, il s'en sort sur des faits de jeu. Selon nous, il devrait continuer de s'aguerrir encore quelques années avant de prétendre au XV de France. Baptiste Serin ou Jean-Marc Doussain sont, selon nous, bien plus aptes à mener l'équipe de France vers les sommets. Et le pire dans tout cela, c’est que lui-même est au courant et car il nous stalke sur les réseaux.

Quelles sont vos prochaines actions coup de poing ?

A l'image de l’association L214, nous frapperons partout dès que la situation le nécessitera. Nous ne savons pas encore si nous pouvons parler d’actions coup de poing ; pour rappel, notre mission est avant tout d’avertir et de sensibiliser. Mais, pourquoi ne pas aller tenir un stand place du Capitole au plus près de la supercherie tel Frodon s’aventurant dans le Mordor ? Ce que l’on peut juste vous dire, c’est que nous sommes en train de tourner un reportage qui sortira sur une grande chaîne sportive de la TNT avant les phases finales, pour dévoiler la supercherie de cette saison et expliquer comment le stade se retrouve encore 1er, soyez prêts...

C'est votre première interview, vous avez toujours refusé de répondre aux sollicitations. Pourquoi nous, alors que nous sommes qualifiés de "pro-Toulousains" ?

Comme beaucoup de médias, le Rugbynistère est ouvertement un média “pro-toulousain"/"pro Mafia Cassoulet” pour des raisons évidentes et notamment pour le lobbying sur Antoine Dupont fait avant le Tournoi et après le match contre l’Italie. Ensuite, vous avez compris la supercherie. Bref, c’est du passé. On a vu nos fans réagir dans les commentaires de vos publications, à chaque fois, ils se font traiter de fous ou d'incompétents.

Il faut que les supporters lambda ouvrent les yeux et comprennent que le rugby français est gangrené. Fermer les yeux parce que Toulouse gagne n'est pas une solution, les joueurs de Bayonne, d’Agen, et même de Brive ont le niveau de l’EDF, il faut arrêter de leur fermer les portes, car ils ne jouent pas à Toulouse. Quel véritable amateur de rugby ne rêve pas d’un Gaëtan Germain en EDF ?

Certains oublient peut-être un peu vite que les réseaux doivent rester un espace d’échanges. On avait peur que l’objet social de notre collectif soit mal compris. Mais quand on s’attaque à une grosse organisation, il faut taper dans la fourmilière. Par ailleurs, nous avons aussi eu quelques sollicitations de la part de médias plus indépendants comme Konbini, Brut et Mediapart, mais nous préférons nous exprimer auprès d'un média rugbystique, pour parler directement aux fans, en espérant que nos propos et notre idéologie ne soient pas déformés. Mais nous avons tous confiance en vous et en voulons pour preuve que de jour en jour votre ligne éditoriale s'ouvre au débat.

Que diriez-vous aux supporters qui vous critiquent ?

Écoutez-nous les chickens. La vérité est dure à entendre, mais c’est pour votre bien. Bientôt, vous nous remercierez. Mais avant cela :

“Le cassoulet est toulousain,

Serin mérite d’être titulaire,

Un retour de JMD9 est envisageable après l’échec de ce tournoi,

Serin / Plisson 2023 !

Soutien aux Jaunards (et aux autres) qui mériteraient plus de titres s'ils n’étaient pas tombés contre le ST en finale…

Adieus Màfia Caçolet”