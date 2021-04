EXCLU. ''Panique à Bordeaux'', le single de Nans Ducuing en hommage à Christophe Urios !

Encore une fois, Nans Ducuing régale les supporters et les amateurs de musique de troisième mi-temps. Voici son single.

Ah Nans Ducuing. Depuis maintenant quelques années, le trublion du rugby français ne cesse de faire plaisir aux supporters en amenant une touche différente et décalée. L'arrière n'est pas seulement tranchant sur le terrain, il est également plein de ressources et de vie, en témoigne son dernier single qu'il a décidé d'enregistrer avec Maxime Lucu selon nos informations. On se rappelle leur groupe avec Jean-Baptiste Dubié, alias "X".

Il faudra vous rendre sur la plateforme Soundcloud afin d'apprécier le timbre de voix de Ducuing. Le morceau s'intitule "Panique à Bordeaux" et rend hommage à son entraîneur Christophe Urios. On reconnaîtra tous la chanson originale qui passe à chaque troisième mi-temps, au temps du rugby amateur vivant : Incendie à Rio de Sacha Distel ! Nans Ducuing nous régale encore une fois avec sa créativité et des paroles qui décrivent une panique à Bordeaux autour de Christophe Urios. Ce dernier ne trouve pas Alfonso. Qui est Alfonso ? Il s'agit sûrement d'Alphonse Miralles, alias Fonfon, figure du club et esprit de l'UBB. On vous laisse apprécier ce morceau et ces douces paroles :

En pleine nuit une sirène

Affole les joueurs de l'UBB

C'est tout Bordeaux qui se réveille

Et tout une ville paniquée

Il n'y a plus de temps à perdre

Pour retrouver notre padre

Oui, mais voilà, pendant c'temps-là

Au Stade Moga on entend Christophe crier

Oh lé Oh lé Oh lé !

Pour écouter le morceau "Panique à Bordeaux", c'est par ici :

