Etait-il possible aux clubs de Top 14 d'aligner leurs internationaux libérés ce week-end ?

L’idée est revenue dans de nombreuses têtes à l’aube de cette 9ème journée de Top 14. Les 23 Bleus devant jouer les Fidji étant libérés par l’encadrement français suite à l’annulation du match face aux îliens prévu ce dimanche, pourquoi pas en aligner certains, notamment pour les clubs qui en ont le plus besoin en ce moment comme Toulouse ? Il est vrai qu’avec 7 représentants re-convoqués dans la bulle de Marcoussis que ce lundi, la tentation a dû être grande pour les supporters comme le staff haut-garonnais. Mais ce dernier connaît bien la règle et elle coupe court à toutes les spéculations entendues ici et là : une fois les compositions de Top 14 annoncées, impossible de faire des changements sauf sur blessure ou imprévu de dernière minute.

L’annonce du report du match étant tombée hier en début d’après-midi et les compos’ en fin, difficile de prévoir d’aligner des joueurs qui n’auraient mis le pied dans le club que le soir venu au mieux, vous en conviendrez. D’autant qu’aucun d’entre eux n’a pu s’entraîner avec son équipe locale depuis plusieurs semaines…

Au vrai, les deux seules entités qui auraient pu prétendre à aligner leurs meilleurs éléments français avec bonne conscience ce week-end étaient le Stade Français et la Rochelle, qui s’affrontent ce dimanche soir à Jean-Bouin et dont les compositions ne sont pas encore tombées. Ce à quoi les entraîneurs concernés n’ont rien esquissé : "Arthur Retière est dans le groupe, il était à l'entraînement aujourd'hui car on savait qu'il serait libéré pour le match. Pour Grégory Alldritt, c'est différent. On l'a appris aujourd'hui. On va plutôt faire confiance au groupe qui a préparé le match toute la semaine", expliquait hier le coach des avants rochelais Grégory Patat. Même son du cloche du côté de Gonzalo Quesada, de manière plus ferme encore. "On avait décidé les titulaires pour ce match dès mercredi et on a donné le banc aujourd'hui. On m'a annoncé qu'ils (les internationaux) allaient rentrer. Mais je n'ai jamais pensé à enlever un joueur qui s'était entraîné toute la semaine avec l'équipe pour mettre à sa place un autre qui était avec l'équipe de France et qui aurait débarqué la veille du match. Ce serait un manque de respect pour tout ce que l'on veut être comme équipe, les valeurs sur lesquelles on travaille. Je ne peux pas sortir un joueur qui a travaillé toute la semaine avec l'équipe..." Voilà qui est clair.