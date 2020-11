Les USA ont reçu un soutien de poids pour organiser la Coupe du monde

La Fédération internationale souhaite que les Etats-Unis posent une candidature pour les Coupes du monde 2027 ou 2031.

A peine sortie du dernier Mondial en terre nippone que les regards se tournent vers les prochains mondiaux. Si 2023 est attribuée à la France avec une fête nationale qui sera magnifique si le XV de France continue sur sa lancée, les éditions 2027 et 2031 n'ont pas encore été fixées. Rappelons que la dernière Coupe du monde au Japon a permis à l'Asie de tourner le projecteur vers le rugby, dans un continent en plein développement de ce côté-là. Les chiffres sont même très intéressants quand on voit l'impact économique record de 358 millions de dollars en faveur du Japon.

Désormais, il faut préparer la 11e et 12e édition du plus grand évènement de notre sport. Alors pourquoi pas aller chercher un marché encore vierge ? C'est dans cette optique que Brett Gosper, directeur exécutif de World Rugby, a soumis l'idée des Etats-Unis pour les Coupes du monde 2027 ou 2031 : "Nous pensons qu'il serait souhaitable qu'il y ait une bonne candidature venant des États-Unis". Ce "marché avec un potentiel de croissance", comme il l'a déclaré lors d'une conférence de presse digitale à Dublin, pourrait donc accueillir les meilleurs joueurs mondiaux. Pour l'Australien, ce potentiel concerne logiquement le vivier de joueurs mais également de supporters. Ajoutez à cela les fans du monde entier qui souhaiteront vivre l'événement au pays de l'oncle Sam.

Mais avant cela, il faudra que le niveau de l'équipe nationale soit bien plus élevé. En effet, les USA ne sont pas encore une nation concurrente au titre de Champion du monde avec leurs 22 matchs perdus sur 25. Ils sont tout de même des habitués du rendez-vous puisque seule la première édition (1987) n'a pas vu les Eagles participer. Brett Gosper souligne l'importance que tous les XV du pays soient plus compétitifs, en leurs soumettant un objectif de quart de finale : "Il est très important que les XV soient plus compétitifs et frappent à la porte des quarts de finale". Pourtant, la Fédération USA Rugby ne marche pas tant que ça. En pleine épidémie mondiale, elle a dû se mettre en redressement et les stars internationales n'ont pas permis d'attirer un plus grand nombre de supporters.