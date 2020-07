Éric de Cromières, d'Alger au Michelin, itinéraire d'un homme d'ambitions

Éric de Cromières, président de l'ASM, nous a quittés des suites d’un cancer à l’âge de 66 ans. Retour sur la carrière d’un homme brillant.

Né en 1953 à Alger, Éric de Cromières quitte l'Algérie en 1961 et atterri en France à l’âge de 11 ans après notamment un passage en Allemagne. Son père est militaire et c'est auprès des soldats qu'il découvre l'ovale et apprend même à nager. Il baigne dans le rugby dès son plus jeune âge et évoluera à Dax comme joueur universitaire. Niveau études, il intègre la prestigieuse HEC et s'enrôle dans la marine nationale une fois son cursus bouclé. Il sera très marqué et modelé par la maladie de son frère, atteint d'une myopathie, et disparu à l'âge de 36 ans. "Nous étions très différents. Il était plus réfléchi, j'étais plus fonceur. Il était plus littéraire, j'étais plus scientifique." Par la suite, il entre chez Michelin et y gravit tous les échelons jusqu’au poste de directeur général. Poste qu’il quitte en mars 2015 après avoir notamment fait partie du comité exécutif du groupe. Michelin étant l’un des principaux sponsors de l’ASM Clermont Auvergne, il devient membre du conseil d’administration du club en 2006. C'est en 2013 qu'il en prend la présidence en succédant a René Fontès, qui le choisit pour le poste.

A la tête du club auvergnat, il devient un personnage important du paysage rugbystique français notamment lorsqu’il est désigné par la Ligue nationale de rugby pour régler les différends entre la LNR et la FFR en compagnie de cinq autres présidents du Top 14. Cet audit a permis aux deux entités de trouver un accord sur la mise à disposition des internationaux. Eric de Cromières avait également été en charge d’un comité de pilotage des équipes de France dans le but d’améliorer les relations entres clubs et la sélection. L’ASM sera sacrée champion de France en 2017 sous sa présidence. Homme d'ambitions, il aura donc écrit une des plus belles pages de l'histoire du club. ASM - Éric de Cromières se bat contre un cancer depuis plusieurs moisIl n’avait dévoilé sa maladie au grand jour qu’il y a peu et a toujours fait face avec dignité et continuait de se battre pour son club malgré son traitement. « Je me sens plein d’énergie, c’est peut-être lié à ce qu’ils me mettent dans les tuyaux lors des séances de chimio », avait-il déclaré à La Montagne au début du mois de juillet. Son détachement et son courage font sens avec ses mots prononcés toujours chez La Montagne : « Il y a tellement de gens qui vivent dans des situations déplorables dans le monde que je ne vais pas me plaindre. Avoir un cancer aujourd’hui en France, il y a pire. C’est l’issue qui peut être désagréable, mais le cancer lui-même, pour moi c’est une maladie comme les autres. J’ai la chance de ne pas avoir d’effets secondaires. Juste un peu de fatigue de temps en temps. » Les hommages en mémoire d'Eric de Cromières se multiplientMalgré tout, il a géré la crise du Covid-19 d’une main de maître à Clermont luttant que tous les fronts, comme la baisse des salaires et le principe du marquee player, afin de sortir le rugby français de la crise. Ce jeudi matin, bon nombre d’hommages se multiplient. Son homologue toulousain Didier Lacroix se fendant d'un message plein d'émotions via le site du club. Signe qu’il était aimé de tous. « C’est si soudain, si brutal qu’aucun mot ne saurait résumer la perte et le chagrin qui sont aujourd’hui les nôtres. Tu incarnais pour moi les valeurs de notre sport et ton exemplarité, le respect absolu que tu n’as jamais cessé d’inspirer, nous accompagneront encore longtemps. » « Éric de Cromieres manquera tant à la grande famille du rugby. Ce grand président était aussi un homme de projets et d'impulsion, engagé pour les valeurs du sport et pour notre territoire », a écrit la préfecture du Puy de Dôme a son sujet.