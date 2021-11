Equipe de France. La continuité ou le turnover ? Quelle équipe face à la Géorgie ? Votez !

Ce dimanche, l'équipe de France reçoit la Géorgie dans le cadre de l'Autumn Nations Series. Le staff des Bleus va-t-il faire tourner ? A vos votes !

Equipe de France. Barassi et Priso IN, Le Roux et Hastoy OUT avant la GéorgieFort de son succès sur l'Argentine samedi, le XV de France se tourner désormais vers son deuxième test-match de l'automne face à la Géorgie. Un adversaire à ne pas sous-estimer pour les Bleus. Comme les Pumas, les Lelos vont proposer un gros défi physique aux Tricolores, en particulier chez les avants avec une mêlée très solides. La réputation des joueurs de première ligne géorgiens n'est plus à faire. Mais il y a également du talent dans le reste du huit de devant. Une question se pose après le premier test : faut-il conserver la même équipe ou faire tourner avant les Blacks ? Le staff y a sans doute réfléchi depuis longtemps. Mais à la place que Fabien Galthié, que feriez-vous ? Composez votre équipe pour recevoir la Géorgie samedi. Rugby. Calendrier de l'Autumn Nations Series - Test Matchs de Novembre