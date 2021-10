Équipe de France. Fickou peut-il battre le record de sélections avec le XV de France ?

Véritable taulier du XV de France, Gaël Fickou pourrait bien devenir l'un des joueurs les plus capés de l'histoire des Bleus.

Capitaine de la défense, Gaël Fickou est aujourd'hui l'un des cadres du XV de France. Le joueur de (seulement) 27 ans s'est imposé au fil des années comme l'un des meilleurs centres que nous avons jamais connus en Bleus. En effet, ses qualités physiques, jumelées à une pointe de vitesse très bonne, font de lui l'un des principaux atouts de cette équipe de France. Une régularité au haut niveau, qui se matérialise par son nombre de sélections (63). Lui qui a connu sa première cape à l'âge de 18 ans, pourrait-il donc un jour battre le record de sélections en Bleus détenu par Fabien Pelous ? Il est en tout cas bien parti pour...

26 ans, enfin l’âge de la maturité pour Gaël Fickou ?

Plus précoce que ses prédécesseurs

Comme dit précédemment, le natif de La Seyne-sur-Mer a démarré très tôt en équipe de France. Philippe Saint-André appelle Fickou pour la fin du tournoi 2013, alors que ce dernier jouait à ce moment-là avec l'équipe de France des moins de 20 ans. Il connaît sa première sélection contre l'Écosse, en rentrant à la place de Mathieu Bastareaud. Une ascension éclair pour le Toulousain de l'époque, qui s'impose dès l'âge de 19 ans dans le groupe France. Une performance non négligeable, surtout lorsque l'on compare Fickou aux joueurs les plus capés de l'histoire des Bleus ! En effet, Les Fabien Pelous, Philippe Sella, Raphaël Ibanez ou encore Serge Blanco ont commencé bien plus tard leur histoire d'amour avec l'équipe de France (vers 20 ans ou plus). De plus, Fabien Pelous, recordman chez les Bleus avec 118 sélections, n'a atteint sa 63ᵉ cape qu'à l'âge de 29 ans.

Un cadre indéboulonnable ?

Si la question se pose concernant Fickou, c'est aussi car sa place en équipe de France est, pour le moment, indiscutable ! Ses performances sous le maillot du Racing, ainsi que celles sous celui du XV de France confirment chaque week-end que ce joueur est unique. Solide en défense, redoutable en attaque, il a également l'avantage de pouvoir jouer à l'aile. Une option que se permet d'utiliser parfois Fabien Galthié, lorsqu'il veut densifier sa ligne d'attaque. De plus, son expérience et sa légitimité au sein du groupe (en tant que joueur le plus capé) rassure énormément. Tout ça pour dire que la place de Fickou chez les Bleus ne semble pas en danger dans un futur proche, ce qui lui permettra d'engranger d'autres sélections.

Déjà l'un des plus capés à son poste

Avant de devenir l'un des Français les plus capés de l'histoire, Gaël Fickou pourrait être le centre ayant le plus de sélections de l'histoire des Bleus ! En effet, si Sella occupe toujours la première place (avec 111 sélections), le Racingman arrive en force. Après avoir dépassé Mathieu Bastareaud, Fickou se rapproche de plus en plus d'illustres centres comme Roland Bertranne (69 sélections), Yannick Jauzion (73 sélections), ou encore les polyvalents Aurélien Rougerie (76 sélections) et Damien Traille (86 sélections). Si l'on considère que le Clermontois ne rentre pas dans cette catégorie, n'ayant que trop peu joué à ce poste en équipe de France, Fickou est à l'heure actuelle dans le top 5 des centres français les plus capés de l'histoire, à seulement 27 ans.

Pourra-t-il un jour dépasser le recordman Fabien Pelous ? C'est tout le mal qu'on lui souhaite, mais nul doute que Fickou a encore de belles et longues années devant lui.