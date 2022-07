EQUIPE DE FRANCE. Ce lancement de jeu qui fait gagner les Bleus [ANALYSE]

Lors d'une conférence à Marcoussis des entraineurs du XV de France, Laurent Labit et Nicolas Buffa ont expliqué le fonctionnement de l'attaque des Bleus.

La fédération française de rugby a organisé une conférence où prenait part différents entraineurs des équipes de France. Ils ont expliqué devant une assemblée composée pour la plupart d'amoureux de rugby et d'entraineurs au niveau amateur, de leur fonctionnement et de leurs méthodes d'entrainement. Laurent Labit, entraineur des arrières des tricolores, ainsi que Nicolas Buffa, analyste vidéo, ont expliqué en détail de quelle manière ils préparaient les Bleus à performer en match. Si l'on savait à quel point Fabien Galthié a apporté de l'importance à l'analyse des données de performances de ses joueurs, Laurent Labit, lui, a apporté un intérêt particulier à l'innovation offensive pour déborder les défenses adverses.

On le sait, l'équipe de France est adepte du jeu de dépossession. Elle mise tout sur des attaques rapides, éclaires, où les joueurs effectuent des efforts extrêmes et brefs pour pousser leurs adversaires à la faute en défense et les déborder. Cela se traduit par des déblayages rapides pour des rucks qui n'excèdent pas les trois secondes, des multiples options pour le porteur de balle, et une volonté de ne jamais s'exposer lorsque la séquence dure au-delà de trois phases de jeu sans que la ligne d'avantage n'ait été prise.