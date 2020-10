D’un collège australien au Top 14, Julian Heaven, la dernière trouvaille du LOU

Petit nouveau lyonnais au talonnage, l’Australien a un parcours pour le moins... singulier. Découvrez Julien Heaven, l'Australien du LOU.

C’est bien connu, le malheur des uns fait bien souvent le bonheur des autres. Dans le monde de la balle ovale, combien furent d’ailleurs les exemples d’ascensions opportunes et acquises au détriment des vicissitudes du concurrent ? De Thierry Dusautoir en 2007, à Peato Mauvaka l’année du dernier titre toulousain, en passant par le feu de paille Ian Madigan au Mondial 2015, on ne les compte plus.

Le week-end dernier, dans les entrailles du LOU et sur la pelouse du Hameau, les blessures conjuguées de Joe Taufete’e et Jeremy Maurouard ont permis à un jeune talonneur australien de faire ses premiers pas chez les professionnels. Entré à 9 minutes de la fin, alors que son équipe avait fait le break grâce à un exploit de Tuisova, Julian Heaven n’a, malgré toute son envie et sa détermination pour sa première, pu empêcher les Rhodaniens de concéder les deux points du match nul après une fin de la rencontre sous le signe de la furia paloise (29 à 29). Sur la dernière action de la rencontre, le néophyte était même invité par Pierre Mignoni à le rejoindre sur le bord du terrain afin de ne pas avoir à gérer la lourde pression d’une ultime mêlée sous ses poteaux : "C’était quand même une expérience incroyable, tempère le principal intéressé. J’ai bien sûr compris la décision de Pierre Mignoni, car c’était une mêlée difficile et c’était pour le bien de l’équipe. Il n’y a aucun problème avec ça". Ce qui n’évita en rien les Lyonnais, réduits à 13, de subir quand même durant l’épreuve de force et d’encaisser l’essai salvateur de Roudil pour les Palois...