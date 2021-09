DISCIPLINE. Ludovic Radosavljevic (Provence Rugby) dans l'oeil du cyclone après ses propos racistes

Ludovic Radosavljevic a reconnu avoir été l'auteur des insultes racistes envers le joueur de Nevers Christian Ambadiang.

Pro D2. Chris Ambadiang (Nevers) visé par des insultes racistes face à Provence RugbyLudovic Radosavljevic risque de lourdes sanctions de la part de la commission de discipline, saisie par la FFR et la LNR, et de son club suite à des propos inacceptables tenus envers le joueur de Nevers Christian Ambadiang. En effet, le demi de mêlée de Provence Rugby a proféré des insultes racistes lors du match de Pro D2 entre les deux clubs la semaine dernière. Une saisine exceptionnelle qui devrait déboucher sur des mesures disciplinaires à l'encontre de l'ancien joueur de Clermont et Castres. "Il faut qu’il y ait des sanctions, ce sont des propos qui ne doivent pas exister au rugby ; si un de mes joueurs avait tenu de tels propos, je ne laisserais pas passer, je serais très dur", a lancé le président de Nevers Régis Dumange via le Midi Olympique.





Radosavljevic a une première fois tenté de s'excuser dans les vestiaires après le match mais Christian Ambadiang avait refusé. Il a ensuite posté un message sur les réseaux sociaux en expliquant que ses mots avait dépassé sa pensée. "Je mesure la gravité de mes actes et j’en prends l’entière responsabilité en m’excusant aussi auprès de toutes les personnes que cela a pu choquer." Du côté de Provence Rugby, on entend "mettre en place des sanctions à la hauteur de la gravité des faits."