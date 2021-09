Pro D2. Chris Ambadiang (Nevers) visé par des insultes racistes face à Provence Rugby

L'ailier de Nevers Chris Ambadiang aurait été victime d'insultes racistes. C'est ce qu'il avance après le match de Pro D2 contre Provence Rugby.

En marge du match de Pro D2 entre Nevers et Provence Rugby, l'ailier Chris Ambadiang accuse un joueur aixois d'avoir tenu des propos racistes à son encontre. "Je vais te brûler mangeur de bananes" ce sont les mots qui m'ont été adressés par un joueur de Provence Rugby lors du match d'hier soir". Le joueur d'origine camerounaise avance même que ce joueur, dont il ne donne pas le nom, serait venu le voir après la rencontre pour lui dire que c'était "dans le feu de l'action". Pour Ambadiang, "il semble vouloir justifier ce qu'il a dit" et c'est pour lui "tout à fait inacceptable et de mauvais goût." Dans un long message posté sur les réseaux sociaux, il estime que ce type de comportement ne doit pas être mis sous silence.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Christian Ambadiang (@chrisfrank_11)

Je sais qu'il y a des gens qui ont subi un racisme flagrant et qui ont peur de se défendre publiquement uniquement pour protéger la réputation de ces personnes en privé. C'est en fait au détriment de la personne qui subit ce racisme flagrant parce qu'on ne lui donne pas une plate-forme ou le soutien pour s'exprimer lorsque sa personne ou son être tout entier est ridiculisé… le pire est que les personnes (les arbitres) qui sont censées être à l'affût d'un tel comportement ont tendance à fermer les yeux sur celui-ci.

S'il considère ne pas être une personnalité sur les médias sociaux, il espère que son message arrivera aux oreilles des bonnes personnes et que des mesures seront prises. "En tant que joueurs de la communauté du rugby au sens large, nous devons nous efforcer de nous défendre ou de défendre les autres chaque fois que nous sommes confrontés à un tel comportement raciste. Nous devons faire mieux." Provence Rugby a tenu à réagir via un communiqué :

Provence Rugby a appris hier que Christian Ambadiang, joueur de Nevers, a été victime d’insultes à caractère raciste par l’un de nos joueurs. Malgré les excuses de ce dernier, et son comportement irréprochable depuis son arrivée au club, ceci est inacceptable. Cela porte en effet atteinte au projet du club, qui a fait des problématiques sociétales l’une de ses raisons d’exister. Provence Rugby tient à présenter toutes ses excuses à Christian Ambadiang et, plus globalement, à toutes les personnes qui pourraient être choquées par la situation. Nous le sommes nous aussi. La direction du club va désormais rencontrer son joueur et mettre en place des sanctions à la hauteur de la gravité des faits.