Un international gallois ciblé par un odieux message raciste, la police saisie

Quelques semaines après la divulgation d'anciens propos xénophobes de la part de plusieurs internationaux argentins, le monde du rugby est de nouveau touché par le racisme. Cette fois-ci, c'est un joueur, en l'occurrence l'ailier des Dragons de Newport Ashton Hewitt, qui a été la cible d'un message à caractère raciste. Le message, qui a depuis été supprimé, a été publié après la défaite des Dragons face aux Scarlets le jour du Nouvel An sur Twitter. Hewitt, international U20 gallois, avait déjà été la cible de propos xénophobes a cependant fait une capture d'écran et demandé à ce qu'on l'aide à identifier son auteur. Il a expliqué que c'est ce qu'un "fan de rugby quelque part (au Pays de Galles selon lui)" voulait qu'il voit.

This is what a Rugby fan somewhere (in Wales I think) wants me to see after a game.



Pleaaase someone find out and tell me who it is. pic.twitter.com/4WGXZ0eyXB