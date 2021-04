DISCIPLINE. Fin de saison pour Pierre Klur, reconnu responsable d'insultes et injures

Le joueur de Montauban Pierre Klur a été lourdement suspendu par la commission de discipline suite à son carton rouge suivi d'injures face à Carcassonne.

VIDEO. Pro D2. Accusé d'insulte par l'arbitre, Pierre Klur risque très gros devant la commissionFin de saison pour Pierre Klur. Définitivement exclu face à Carcassonne lors de la 25e journée de Pro D2 pour un plaquage dangereux, le joueur de Montauban a été lourdement suspendu par la commission de discipline ce mercredi. Pour ce geste, c'est le degré moyen de l'échelle de gravité qui a été retenu, soit une suspension de six semaines. Une sanction alourdie d'une semaine après prise en compte de son casier disciplinaire, mais réduite de trois compte tenu des circonstances atténuantes (reconnaissance de la culpabilité, expression de remords). Néanmoins, ce n'est pas uniquement pour cette faute que le 3/4 de l'USM passait devant la commission.



En effet, au moment de sa sortie, l'arbitre a indiqué que Pierre Klur avait proféré des insultes. Et demandé à ses adjoints de l'inscrire sur le rapport de la rencontre. Aussi, il a été reconnu responsable d'"Infractions verbales et provocation" et notamment pour "Insulte(s), injure(s)". Une suspension de quatre semaines a été prononcée avant réduction d'une semaine. Au total, c'est donc sept semaines que le joueur de Montauban va passer au frigo. Au 14 avril 2021, et compte tenu du calendrier des rencontres disputées par l'US Montalbanaise, il ne rejouera plus de la saison.