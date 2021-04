VIDEO. Pro D2. Accusé d'insulte par l'arbitre, Pierre Klur risque très gros devant la commission

Le match entre Montauban et Carcassonne a vu la victoire bonifiée des visiteurs, mais aussi l'exclusion de Pierre Klur pour un geste dangereux assorti d'insultes.



Ce vendredi soir, Carcassonne a réalisé une superbe opération dans la course à la qualification en Pro D2 en allant s'imposer sur la pelouse de Montauban. Un match plein puisque les visiteurs ont décroché le bonus offensif à la faveur de cinq essais inscrits. Quarante points dans la besace et seulement 10 unités marquées côté USM, de quoi faire dégoupiller certains joueurs. C'est ainsi que l'arrière Pierre Klur a été exclu en fin de rencontre pour un plaquage par retardement. Il est suspendu dans l'attente de son passage devant la commission de discipline. Laquelle devra non seulement juger son geste mais son attitude. L'arbitre a en effet rapporté des insultes et demandé à ce qu'elles soient inscrites dans le rapport. Celles-ci étaient-elles dirigées à l'encontre de l'officiel ou bien d'un adversaire ? Ce sera à la commission d'en juger.