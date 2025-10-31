Deux Bordelais ciblés ? La Section a flairé une belle opportunité sur le marché
Selon RugbyPass, la Section Paloise lorgnerait sur Bastien Vergnes-Taillefer (UBB) et pourrait aussi tenter le coup Ugo Boniface. Crédit image : Screenshot CANAL+ Sport
Ça bouge dans le Béarn ! En quête de renfort en troisième ligne, la Section Paloise aurait un œil sur Bastien Vergnes-Taillefer, flanker de Bordeaux en manque de temps de jeu, selon RugbyPass.

Pau lorgne sur Bastien Vergnes-Taillefer

Selon les informations de RugbyPass, la Section Paloise aurait récemment manifesté son intérêt pour Bastien Vergnes-Taillefer, le flanker de l’UBB (28 ans, 1 sélection avec le XV de France). 

Formé à SA Auterivain et à Colomiers Rugby puis révélé à Bordeaux, Vergnes-Taillefer a souvent brillé par son activité et sa capacité à gratter des ballons dans les zones de ruck.

Son profil complet — travailleur de l’ombre, bon porteur et précieux dans les tâches obscures — correspond parfaitement à l’ADN palois. Avec seulement trois titularisations cette saison, l’idée d’un nouveau départ ne semble pas farfelue.

Côté Section, un départ en troisième ligne est attendu, ce qui pourrait ouvrir la voie à une arrivée stratégique. Le staff palois veut anticiper et renforcer sa densité dans ce secteur clé.

Boniface aussi dans le viseur

Toujours selon RugbyPass, la Section aurait également coché un autre nom bien connu du vestiaire girondin : Ugo Boniface. Le pilier gauche, blessé à l’épaule la saison passée et récemment opéré, n’entre plus dans les plans de Yannick Bru.

À 27 ans, Boniface reste un joueur solide en mêlée et apprécié pour sa mentalité. Pau suit attentivement sa situation, consciente qu’un retour à 100 % de ses moyens ferait du bien à n’importe quelle première ligne du Top 14.

Rien n’est encore signé, mais la Section s’active sérieusement. Le marché des avants s’annonce animé cet hiver du côté du Hameau alors que plusieurs 3/4 pourraient quitter le Béarn.TOP 14. Pau prépare un grand ménage : plusieurs 3/4 vers la sortie ?TOP 14. Pau prépare un grand ménage : plusieurs 3/4 vers la sortie ?

Vous devez être connecté pour pouvoir participer aux commentaires
Cet article ne contient aucun commentaire, soyez le premier à en poster un !

Derniers articles

 News
Antoine Dupont vers une prolongation XXL avec le Stade Toulousain ?
News
TOP 14. Bordeaux toujours aussi dangereux malgré les absences pour défier Castres : la composition probable
News
TRANSFERT. Et si le talentueux Paul Costes quittait le Stade Toulousain pour être numéro 1 ailleurs ?
News
22 essais en 60 matchs : L’Aviron Bayonnais en pôle pour recruter ce finisseur du Stade Toulousain
News
Perpignan dans le rouge, Labit en sauveur ? L’USAP a besoin d’un nouveau souffle après une série noire
News
TOP 14. Soupe à la grimace au RCT : qui pour enfiler le tablier derrière ?
News
Alldritt, Boudehent, Jégou… les internationaux rochelais flambent avant le test face aux Springboks : notre Analyse
News
Façon NBA, le meilleur championnat du monde de rugby va-t-il bientôt débarquer en France ?
News
Votre match de rugby Toulouse/Paris à quelle heure et sur quelle chaîne ?
Transferts
Cet international aux 38 sélections va-t-il quitter l'UBB l'été prochain ?
News
1, 2, 3 : Pourquoi le jeune chevelu Malachi Hawkes va être si important pour Toulouse face au Stade Français ?