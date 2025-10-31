Deux Bordelais ciblés ? La Section a flairé une belle opportunité sur le marché

Ça bouge dans le Béarn ! En quête de renfort en troisième ligne, la Section Paloise aurait un œil sur Bastien Vergnes-Taillefer, flanker de Bordeaux en manque de temps de jeu, selon RugbyPass.

Selon les informations de RugbyPass, la Section Paloise aurait récemment manifesté son intérêt pour Bastien Vergnes-Taillefer, le flanker de l’UBB (28 ans, 1 sélection avec le XV de France).

Formé à SA Auterivain et à Colomiers Rugby puis révélé à Bordeaux, Vergnes-Taillefer a souvent brillé par son activité et sa capacité à gratter des ballons dans les zones de ruck.

Son profil complet — travailleur de l’ombre, bon porteur et précieux dans les tâches obscures — correspond parfaitement à l’ADN palois. Avec seulement trois titularisations cette saison, l’idée d’un nouveau départ ne semble pas farfelue.

Côté Section, un départ en troisième ligne est attendu, ce qui pourrait ouvrir la voie à une arrivée stratégique. Le staff palois veut anticiper et renforcer sa densité dans ce secteur clé.

Boniface aussi dans le viseur

Toujours selon RugbyPass, la Section aurait également coché un autre nom bien connu du vestiaire girondin : Ugo Boniface. Le pilier gauche, blessé à l’épaule la saison passée et récemment opéré, n’entre plus dans les plans de Yannick Bru.

À 27 ans, Boniface reste un joueur solide en mêlée et apprécié pour sa mentalité. Pau suit attentivement sa situation, consciente qu’un retour à 100 % de ses moyens ferait du bien à n’importe quelle première ligne du Top 14.

Rien n’est encore signé, mais la Section s’active sérieusement. Le marché des avants s’annonce animé cet hiver du côté du Hameau alors que plusieurs 3/4 pourraient quitter le Béarn. TOP 14. Pau prépare un grand ménage : plusieurs 3/4 vers la sortie ?