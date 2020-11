Des mesures chocs en Premiership pour punir les dépassements au salary cap

Après le scandale des Saracens, la Premiership a décidé de sévir pour punir les clubs qui dépasseraient le salary cap.

Le cas des Saracens n'aura pas été qu'un exemple. Et ce, même s'ils pourraient bien retrouver la Premiership en raison de la crise du Covid-19. Pour rappel, les Sarries avaient écopé d'une amende de plus de 6 millions d'euros et de 105 points de retrait pour avoir dépassé le saraly cap pendant trois ans. Owen Farrell et ses coéquipiers évolueront donc en deuxième division en 2020/2021. Suite à ce scandale, la Premiership a décidé de prendre des mesures chocs. Rugby Pass nous apprend que la nouvelle réglementation permettra à la ligue d'avoir désormais le pouvoir de déduire 50 points d'entrée, avec la discrétion d'augmenter ou de diminuer comme bon lui semble. Et ce n'est pas tout. "En plus d'émettre des «sanctions financières sévères », l'organisation peut désormais reléguer un club, retirer des titres et des trophées et ordonner à un club de restituer ses prix", ajoute le site anglais. De quoi faire passer le goût aux équipes de jouer avec les règles.

