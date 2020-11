Premiership - Les Saracens requalifiés en première division ?

Malgré leur relégation pour la saison à venir, les Sarries pourraient retrouver la Premiership rapidement à cause de la situation sanitaire.

En Angleterre, le confinement a donné lieu à une annulation des compétitions inférieures à la Premiership. La deuxième division est donc arrêtée jusqu'à une possible reprise et les clubs concernés ne souhaitent pas reprendre si la situation financière et sanitaire ne le permet pas. En effet, l'impact économique s'est fait lourdement ressentir avec des matchs à huis clos et le coût des tests PCR de plus en plus nombreux. Si un plan de sauvetage du rugby anglais n'est pas proposé d'ici peu, les clubs devraient refuser une reprise.

Et les joueurs ? La moitié des clubs de Championship souhaiteraient libérer leurs joueurs afin de réduire les coûts et ainsi préserver leur statut. Mais qui pour jouer en Premiership ? La saison, qui devrait reprendre en janvier, va impliquer 14 équipes mais deux invités pourraient s'asseoir à la table. Le premier est le club de Ealing Trailfinders, équipe de l'ouest londonien appartenant à un milliardaire qui a déjà investi plus de 20 millions d'euros dans la Premiership. Il devrait encore mettre la main à la poche pour mettre aux normes ses installations de 3 200 places, afin de participer au plus haut championnat anglais. L'autre invité n'est ni plus ni moins que les Saracens. Relégué après ne pas avoir respecté le Salary cap, le club du nord-ouest de Londres pourrait ne jamais mettre les pieds en seconde division. On verrait donc une Premiership à 14 équipes, avec les deux premiers de Championship qui monte (Newcastle Falcon et Ealing Trailfinders).