Dans leur jardin, à l'hôtel, voilà comment les Pumas ont préparé le match face aux Blacks [VIDEO]

Depuis l'assouplissement du confinement argentin et jusqu'à leur victoire face aux Kiwis ce matin, les Pumas ont vécu une préparation des plus compliquées.

C'est l'information rugby de la journée ! Comme vous avez pu le voir sur notre site, les Pumas ont battu les Blacks pour la première fois de leur histoire ce matin, 15 à 25 pour le compte de la 3ème journée de Rugby Championship. Emmenés par un Nicolas Sanchez en feu (25 points, un record face à la Nouvelle-Zélande) et un Pablo Matera des grands jours, les Argentins ont réalisé l'un des plus grands exploits de leur histoire et montré une grinta, une solidarité et un pragmatisme épatants. Ils ont parfois plié mais sans jamais rompre, et montré une organisation défensive extrêmement bien huilée ainsi qu'une capacité folle à faire déjouer leurs adversaires.

Et pourtant, leur préparation ces derniers mois a été tout sauf usuelle. Et le parcours qui les a conduits à vaincre les Kiwis un vrai chemin de croix autant qu'un symbole de solidarité et de cohésion de groupe. D'abord, il a eu ce confinement interminable, le plus long du monde même puisqu'il est à ce jour encore en vigueur dans tout le pays même s'il s'est assouplit selon les zones territoriales depuis son décret le 20 mars. Pour y faire face, les Pumas ont donc dû trouver des solutions atypiques et s'entraîner avec les moyens du bord comme l'a relayé Rugby Pass dans une vidéo Twitter ce matin. Ainsi, l'on y voit le demi de mêlée Tomas Cubelli travailler son jeu de passe dans le parking souterrain de sa résidence, le talonneur Santiago Socino demander à son père de se positionner sur le toit de leur demeure durant ses entraînements au lancer afin d'être peu ou prou la même hauteur que le sont les sauteurs lors d'une touche, et on en passe...

On les vit ensuite travailler les schémas tactiques et l'analyse de jeu par visioconférence sur Zoom toujours lors du confinement strict, avant de pouvoir rejoindre le centre d'entraînement des Pumas lors de l'assouplissement de ce dernier et de s'entraîner avec les distances de sécurité et les gestes barrières en permanence durant 4 semaines. Le tout en étant soumis aux tests PCR de manière très régulière - l'Argentine étant l'un des pays les plus touchés au monde par le coronavirus et ses joueurs par épargnés - . Puis le groupe argentin a dû s'isoler pour pouvoir s'assurer qu'il n'y ait aucun cas contact dans ses rangs, avant de pouvoir rejoindre l'Australie à la fin de l'été et d'être mis en quatorzaine stricte à son arrivée. Au programme, travail de la défense dans la salle de réception de leur hôtel et repas prévus chacun dans sa chambre et coupé du monde.

Après quoi, les Sud-Américains ont enfin pu reprendre les entraînements "normaux" dans leur bulle de l'Hunter Valley, proche de Sydney. Ainsi, certains n'ont pas vu leur famille depuis plus de 3 mois quand d'autres comme le troisième ligne Rodrigo Bruni ont été testé au Covid 16 fois depuis le début de l'entraînement commun débuté à Buenos Aires !

Un véritable parcours du combattant bien raconté par la fédération argentine sur ses réseaux sociaux... Elle qui a prouvé ce samedi qu'avec détermination tout était possible !