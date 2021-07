''Dans les trois ou quatre années à venir, le Stade va marcher sur tout le monde'', lance Tournaire

L'ancien joueur du Stade Toulousain et international tricolore Franck Tournaire estime que son ancien club est parti pour dominer le Top 14.

Top 14. 5 moments qui ont fait basculer la finale entre le Stade Toulousain et le Stade RochelaisEn remportant la Champions Cup puis le Top 14, le Stade Toulousain a réalisé un superbe doublé. Une performance rare, mais qui pourrait bien être suivie par d'autres tant le groupe coaché par Ugo Mola est solide. Et le technicien n'est pas étranger aux excellentes performances de la formation haut-garonnaise. "Ugo Mola a une belle génération de joueurs, mais il connaît la maison. Le Stade, c’est une famille. Il le sait, il gère ça très bien. Jérôme Cazalbou a aussi un rôle important. Discret, mais précieux. Je crois vraiment que dans les trois ou quatre années à venir, le Stade va marcher sur tout le monde", lance un ancien de la maison Franck Tournaire via le Midi Olympique.



Ancien de la maison, celui qui a défendu les couleurs de la France au poste de pilier, prend énormément de plaisir à regarder son ancienne équipe. "Et quand je vois la génération des Romain Ntamack, Antoine Dupont… " Il compare même un joueur actuel à l'un de ses anciens compères en première ligne. "Quel talent. Le petit Baille, c’est Califano. Il sait tout faire : il court, il plaque, il joue au ballon et c’est une machine en mêlée. Je suis sûr que c’est son fils caché. La seule différence, c’est qu’il est plus sage en dehors du terrain."