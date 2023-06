Coupe du Monde U20. Qui est Andy Timo, super sub des Bleuets et futur joueur du Stade Français ?

Auteur d'un essai spectaculaire contre le Japon lors de la Coupe du Monde U20, Andy Timo rejoindra le Stade Français dans quelques semaines. L'occasion d'en découvrir un peu plus sur lui.

À tout juste 19 ans, Andy Timo est déjà l'un des joueurs français les plus prometteurs de sa génération. Aussi rapide que puissant, celui-ci arrive à apporter le danger sur chaque prise de balle, grâce à ses qualités physiques certes, mais aussi ses bonnes prises d'intervalles. Ce n'est d'ailleurs pas pour rien si le troisième ligne a été surclassé afin de participer à la Coupe du Monde U20, avec les Bleuets. Utilisé comme super sub face au Japon, il ne lui aura pas fallu plus d'une mi-temps pour montrer toute l'étendue de son talent. En témoigne son essai spectaculaire inscrit à 5 minutes de la fin du match, où l'ancien joueur de Massy a traversé le terrain avec une facilité déconcertante avant de déposer l'arrière garde japonaise.

Comme dit juste au-dessus, Andy Timo a effectué toutes ses classes au club de Massy, dans le 91. Un parcours brillant, qui l'a amené à jouer son premier match en professionnel le 18 novembre dernier, face à Biarritz en Pro D2. S'en suit alors 7 feuilles de matchs, dont 4 en tant que titulaires. Capable d'évoluer à tous les postes de la 3ème ligne, Andy Timo a même inscrit un essai avec son club de cœur, face à Colomiers après une belle chevauchée.

Mais voilà, qui dit jeune prometteur, dit de nombreux clubs de l'élite qui s'intéresse à son cas. Et après de nombreuses propositions, dont une du Stade Rochelais, le jeune joueur a décidé de rester en Île-de-France, et de poser ses bagages du côté du Stade Français. Un choix sportif, mais aussi personnel, pour celui qui aspire déjà à se faire une place dans un collectif de Top 14. Une ambition à la hauteur de ses moyens donc, qui le pousse à toujours voir plus haut.

Si Andy Timo n'a disputé ''que'' 8 rencontres avec le RCME cette saison, c'est aussi à cause de son expérience avec l'équipe de France à VII. En effet, celui-ci a été appelé par Jérôme Daret à plusieurs reprises, et notamment pour disputer le tournoi de Toulouse, en mai dernier. Une parenthèse seven qui, si elle lui a réussie, ne l'a pas convaincu de continuer dans cette discipline. Car ce que veut Andy Timo avant tout, c'est de jouer au rugby à XV. C'est d'ailleurs ce que ce dernier a avoué, auprès du Parisien récemment : ''Quand on m’a appelé avec l’équipe de France à 7, c’était compliqué, parce que je voulais jouer à XV en ProD2 avec Massy. Mais les coachs m’ont dit que je pouvais y aller''.

Néanmoins, lors des trois tournois qu'il a disputés (Los Angeles, Vancouver et donc Toulouse), Timo a pu dévoiler au monde entier quel type de joueur il était. Le genre à être quasiment inarrêtable lorsqu'il a de l'espace ballon en main, mais aussi excellent en défense, que ce soit collectivement ou individuellement. D'ailleurs, cette expérience du VII a aussi prouvé que le jeune troisième ligne arrive à s'adapter rapidement dans un environnement nouveau. C'est donc en toute logique, et malgré un âge inférieur à la plupart de ses coéquipiers, qu'Andy Timo a été retenu pour disputer la Coupe du Monde avec les Bleuets, lui qui n'avait jusqu'alors pas disputé le moindre match avec eux (absent lors du dernier Tournoi des 6 Nations).

Excellent face au Japon, Andy Timo sera de nouveau sur le banc ce jeudi, pour affronter la Nouvelle-Zélande U20. Un deuxième match de poule qui sera primordial, étant donné que seul le premier est assuré de se qualifier pour les demi-finales. Vous l'aurez compris, les coéquipiers de Baptiste Jauneau ne doivent pas passer à côté de ce rendez-vous. Et pour cela, il faudra faire preuve de rigueur et de solidarité, face à des Baby Blacks qui voudront certainement se rattraper après une rencontre compliquée face au Pays de Galles (victoire sur le fil de la Nouvelle-Zélande, 27 à 26).

Du suspens et du combat, voilà ce qui devrait donc nous attendre à 13h30. L'occasion pour Timo de pourquoi pas débloquer la rencontre, et d'ajouter une action d'envergure de plus à son actif, lui qui en compte déjà pas mal malgré sa (très) jeune carrière. Reste à voir désormais si le futur Parisien arrivera à tirer son épingle du jeu. Toujours est-il que peu importe sa performance de ce jeudi, il est très fort probable que nous soyons rapidement amenés à reparler de lui, que ce soit en club, voire avec les Bleus, dans quelques années...

