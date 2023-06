FLASHBACK. VIDEO. En 2018, les Bleuets de Carbo et Ntamack tordaient le cou des Baby Blacks en demie

A Aimé-Giral, les U20 tricolores étaient sortis vainqueurs d’un match très disputé, grâce notamment à la force de leurs avants, leur envie débordante et leur axe 10/12.

VIDEO. 4 essais en 15 minutes ! Sans pitié, Marko Gazzotti et France U20 punissent le Japon !C’est donc ce jeudi que les Bleuets de Sébastien Calvet feront face à ce qui s’annonce comme leur plus grosse adversité durant les phases qualificatives : la Nouvelle-Zélande. Un match qui a de fortes chances de déterminer qui terminera à la première place de la poule, même s’il faudra aussi se méfier des Gallois, qui ont échoué d’un petit point (26 à 27) face aux jeunes hommes en noir la semaine dernière. Mais battre les Baby Blacks durant un Mondial, les jeunes Français savent le faire. Ils pourront en tout cas revisionner l’épopée fantastique de leurs aînés de 2018, durant laquelle Carbonel, Ntamack, Bamba, Woki et consorts avaient sorti un match stratosphérique pour s’adjuger des Billy Proctor, Tom Christie, Caleb Clarke ou Xavier Numia.

Coupe du monde U20. Les Baby Blacks ont eu chaud, la Géorgie proche de l’exploit : tous les résultats de la 1ʳᵉ journéeDans une ambiance de feu à Aimé-Giral, les Tricolores avaient su tirer profit de la dynamique très positive et du soutien qui les entouraient pour faire feu de tout bois et terrasser leurs adversaires. En demie, donc, ils s’étaient notamment appuyé sur une énergie débordante et une mêlée ultra-dominatrice, où Gros et Bamba avaient fait souffrir le martyre à leurs homologues. Plus globalement, cette domination s’était étendue sur toutes les phases de conquête, et dont les mauls, sur lesquels les Bleuets avaient su appuyer à plusieurs reprises. Malgré tout, les NZ pliaient mais jamais ne rompaient… jusqu’à cet essai de Romain Ntamack - alors positionné en numéro 12 - au retour des vestiaires. Son associé Louis Carbonel s’occupait lui d’aggraver le score en étant parfait face au but (11 pts), et voilà comment les hommes de Sébastien Piqueronies finissaient par prendre le large en seconde période.



Reste que la débauche d’énergie folle se faisait ressentir et qu’en fin de match, à l’issue d’un déboulé de Caleb Clarke, Harry Plummer marquait en coin en résistant à Tauzin. Malgré des dernières minutes très chaudes, ceux qui deviendraient champions du monde quelques jours plus tard face à l’Angleterre de Marcus Smith ne craquaient pas et le tableau d’affichage ne bougeait plus. Score final 16 à 7. Cinq ans plus tard, les Clarke, Christie où tous ceux qui jouent désormais en Super Rugby ne sont plus là, remplacés par les non moins impressionnants Springer, Tangitau ou Lakai. Mais les Jaunaud, Gazzotti, Depoortere ou Tuilagi ne semblent pas avoir grand-chose à envier non plus à leurs aînés de la génération 98/99. Même si cela se jouera cette fois sur terrain neutre…

RUGBY. La génération U20 de 2023 est-elle plus forte que celle des Ntamack et Carbonel en 2018 ?