Coupe du monde U20. Les Baby Blacks ont eu chaud, la Géorgie proche de l’exploit : tous les résultats de la 1ʳᵉ journée

Après que le XV de France U20 a étrillé le Japon, d’autres matchs ont enflammé l’Afrique du Sud pour ce début de la Coupe du monde de rugby U20.

Ce samedi 24 juin en Afrique du Sud, les meilleurs jeunes joueurs de la planète se sont retrouvés. Cette première journée de la Coupe du monde U20 2023 a permis de discerner quelques favoris.

Poule A :

Larges vainqueurs du Japon (75 à 12), les Bleuets ont impressionné d’entrée dans le score et la manière. Après quelques années d’arrêt de la compétition, ils remettent leur couronne en jeu cet été. Au total, 6 matchs ont été disputés et les scores étaient souvent fleuves. Preuve en est, aucune rencontre ne s’est terminée avec moins de 50 points pour les deux équipes en cumulées. La rencontre la plus serrée était l’autre duel de la poule A, où se trouve la France : Nouvelle-Zélande - Pays de Galles. Vainqueur sur le score de 27 à 26, les Baby Blacks ont eu chaud, alors que les Gallois revenaient à un point à la 79ᵉ minute.

Résultats :

France (Bo) 75 - 12 Japon

Nouvelle-Zélande (Bo) 27-26 Pays de Galles (Bo+Bd)

Poule B :

Dans la poule B, un événement assez rare a été observé. L’Irlande et l’Angleterre n’ont pas réussi à se départager et concèdent un match nul (34-34). Mais les deux équipes comptent bel et bien 3 points au compteur. En effet, elles ont chacune leur tour réussi à décrocher un bonus offensif. Devant elles, c’est l’Australie qui prend l’avantage sur une qualification en demi-finale grâce à sa victoire bonifiée face aux Fidji. Dans un match particulièrement tendu et explosif, personne ne voulait ralentir le jeu. Dans un duel de beaux gestes et de courses tranchantes, les jeunes Australiens et Fidjiens ont livré une bataille qui aurait pu tourner à l’avantage des seconds. Leader à 15 minutes du coup de sifflet final, ils se sont fait devancer par les joueurs de l’île-continent en toute fin de match. Au bout de 80 minutes, c’est l’Australie qui l’emporte sur le score de 46 à 37.

Résultats :

Irlande (Bo) 34 - 34 Angleterre (Bo)

Australie (Bo) 46-37 Fidji (Bo)

Poule C :

Vu de l’extérieur, la poule C paraissait comme la plus déséquilibrée. Pourtant, un match inattendu à su mettre un peu de suspens dans l’équation. Face aux hôtes sud-africains, la Géorgie s’est démenée et a échoué de peu à réaliser l’exploit. Si le score ne le laisse pas forcément voir (33-23), c’est un essai à la 73ᵉ qui a mis les Baby Boks à l’abri. Conquérant en deuxième période, les jeunes du Caucase n’étaient qu’à trois unités des locaux et auraient aimé repartir avec le butin. Finalement, la hiérarchie est respectée et la Géorgie finit bien mal payée avec 0 points au compteur. Dans le même panier, l’Italie n’a pas su renverser l’Argentine et s’incline largement dans un match sans vrai suspens (43-15).

Résultats :

Afrique du Sud 33-23 Géorgie

Argentine (Bo) 43-15 Italie

