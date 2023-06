RESUME VIDEO. Léo Carbonneau conclut un essai de 90m plein de French Flair, France U20 atomise le Japon

L'équipe de France des moins de 20 ans n'a pas fait dans la dentelle ce samedi face au Japon. Les Bleuets ont passé 11 essais aux Japonais.

L'équipe de France des moins de 20 ans n'a pas fait dans la dentelle ce samedi face au Japon. Les Bleuets ont parfaitement réussi leur entame de Coupe du monde en passant 11 essais aux Japonais. Un succès 75 à 12 qui s'est dessiné dès le début de la rencontre. On avait à peine passé le quart d'heure que la France menait déjà 28 à 0. Plus puissants que leurs adversaires, les jeunes Tricolores n'ont pas laissé le Japon voir le ballon et ont concrétisé presque toutes leurs actions. Un succès encourageant avant d'affronter la Nouvelle-Zélande jeudi prochain.



Il leur faudra néanmoins faire attention à la discipline. La France a en effet joué 20 minutes à 14 contre 15 après les biscottes adressées au Bordelais Nicolas Depoortère puis au 2e ligne de Bayonne Esteban Capilla avant les citrons. Deux des cinq marqueurs d'essais du premier, Gazzotti ayant marqué un doublé. Face à un adversaire du calibre des Baby Blacks, cela pourrait couter cher. Contre le Japon, cette infériorité numérique n'a pas été punie par des points. Mais c'est un avertissement pour la France. Laquelle a un peu plus subi dans le second acte, notamment après les changements opérés par le staff.



Néanmoins, les Bleuets ont su se reprendre le contrôle du match avec deux essais dès la reprise par Depoortère puis Ferté. La barre des 70 unités a été franchie en fin de partie à la faveur de trois réalisations. Carbonneau, Luifau et enfin Timo ont franchi la ligne en l'espace de cinq minutes après la 70e face à des Japonais qui n'ont pas démérité. Auteurs de deux essais à la 27e puis à l'heure de jeu, ils ont été pris physiquement par les Français, notamment en mêlée. Autre satisfaction côté tricolore, la réussite au pied des buteurs puisque que 10 des 11 essais ont été transformés par Reus puis Mondinat. Un premier match satisfaisant dans l'ensemble qui aura aussi permis de donner du temps de jeu à plusieurs joueurs.