COUPE DU MONDE. ''Si vous faites d'Antoine une cible, vous avez déjà perdu'', les enjeux de France - Afrique du Sud selon Steyn

À seulement quelques jours du quart de finale de Coupe du Monde entre la France et l’Afrique du Sud, le néo-retraité François Steyn est revenu sur les enjeux de ce match.

Vous la sentez venir ? Cette excitation grandissante autour de ce qui est peut-être le quart de finale de Coupe du Monde le plus attendu : France vs Afrique du Sud. Une rencontre que beaucoup voient comme une finale avant l’heure, à commencer par l’ancien joueur du Racing 92 et du MHR notamment : François Steyn. À 36 ans, le double champion du monde avec les Springboks est revenu auprès du Midi Olympique sur ce match de gala, entre deux des principaux favoris pour la victoire finale.

Et s’il a encore du mal à se décider sur le vainqueur, Steyn est sûr d’une chose : le gagnant ira au bout. Extrait : “Les Français sont favoris mais cela sera acharné, indécis… Je peux juste vous dire que le vainqueur du match sera champion du monde derrière. Ce France - Afrique du Sud est le match que tout le monde attend depuis 4 ans. C’est la finale avant l’heure”.

COUPE DU MONDE. L’Afrique du Sud avec Libbok et Reinach, et seulement 5 avants sur le banc pour défier la FranceUn affrontement qui s’annonce rude, entre deux des plus gros packs du monde aujourd’hui. Baille, Flament, Atonio, Ollivon, Alldritt mais aussi Du Toit, Kolisi, Etzebeth et Mbonambi… Tous seront présents sur la pelouse du Stade de France dimanche soir, prêts à en découdre. Un constat que partage Steyn : “Je sais de quoi les avants de Top 14 sont capables. Ils sont costauds, agressifs, disciplinés”.

“Je l’adore, Ramos”

Habitué à jouer face aux joueurs du XV de France (grâce à ses années à Montpellier), Steyn sait qu’il y aura du talent à toutes les lignes ce dimanche soir. Un constat renforcé par la probable titularisation du capitaine des Bleus, Antoine Dupont. Retour depuis cette semaine sur les terrains, le demi de mêlée du Stade Toulousain est la principale attraction de cette rencontre.

VIDEO. ''Toto arrête de t'inventer une vie'', le geste fou d'Antoine Dupont a scotché ses coéquipiers du XV de FranceEt si l’on imagine que Dupont sera plus ou moins visé par les Springboks (d’autant plus qu’il revient tout juste de blessure), François Steyn lui, estime que cela serait une énorme erreur : “Ce serait idiot. Si vous faites une cible d’Antoine, vous avez déjà perdu le match parce que vous serez incapables de l’attraper. Il est trop fort ce mec”.

Hormis Dupont, François Steyn est également revenu sur les performances d’un joueur français en particulier : Thomas Ramos. Arrière du XV de France, le Toulousain est actuellement le meilleur réalisateur de la compétition, avec 61 points. Celui-ci tourne même à une réussite face aux perches de plus de 86%, ce qui est bien au-dessus des buteurs sud-africains. De quoi impressionner l’ancien joueur de 36 ans : “Son tir au but est parfait, son sens de la contre-attaque excellent et il est plutôt efficace sous les ballons hauts… Je l’adore Ramos”.

COUPE DU MONDE. ANALYSE. Comment le XV de France était venu à bout des Springboks ?Finalement, et comme l’indique Steyn, les Sud-Africains devront se méfier de toute l’équipe de France, au vu de la qualité des joueurs présents. Un constat identique pour les Bleus, et ce même si Nienaber a réalisé certains choix surprenants quant à sa composition d’équipe. Reste à voir désormais si ce dernier aura eu raison, où si les hommes de Fabien Galthié arriveront à prendre le meilleur sur les Springboks, et à se qualifier pour les demi-finales de la Coupe du Monde.