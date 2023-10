COUPE DU MONDE. ANALYSE. Comment le XV de France était venu à bout des Springboks ?

À l’occasion du quart de finale de Coupe du Monde entre la France et l’Afrique du Sud, nous avons décidé de revenir en détail sur le dernier affrontement entre les deux équipes, en novembre dernier.

C’était il y a presque un an. Dans un stade Vélodrome chauffé à blanc pour l’occasion, le XV de France venait à bout des champions du monde en titre sud-africains, au terme d’un match rempli d’émotions. Et à l’aube du quart de finale de cette Coupe du Monde entre les deux équipes, nous avons donc décidé de revoir cette rencontre marquante pour l’histoire récente des Bleus, afin d’analyser ce qui avait marché pour les coéquipiers d’Antoine Dupont. Car même si l’affrontement de ce dimanche risque d’être différent à bien des égards, n’oublions pas que la plupart des joueurs présents à Marseille le seront également à Saint-Denis. De quoi nous donner quelques indications pour la suite.

Aucune prise de risque

Lorsque l’on se penche de nouveau sur le match du mois de novembre, la première chose qui nous frappe est la non-prise de risque du XV de France. Une stratégie qui, si elle était déjà adoptée depuis quelques mois, a été exacerbée ce soir-là. Pour preuve, les Bleus ont utilisé le pied à 23 reprises, pour 20 jeux au pied côté sud-africain. Une différence qui peut paraître moindre sur le papier, mais qui l’est davantage en réalité. Car si les Springboks ont énormément utilisé le pied pour contrer la défense tricolore (avec de nombreux jeux au pied offensifs), les Bleus, ont quant à eux surtout utilisé cette arme pour se dégager de la pression. Pour faire simple, 19 des 23 jeux au pied des Français ont été effectués dans leur camp, là où les Sud-Africains l’ont utilisé un peu partout sur le terrain.

Souvent d’ailleurs, les Bleus n’ont même pas tenté de déstabiliser la défense adverse, lorsqu’ils étaient dans leur moitié de terrain. Même aux abords de la médiane d’ailleurs, où la charnière Dupont-Ntamack a souvent préféré occuper, avec du jeu au pied long. Un choix qui, s’il n’a pas permis au XV de France de prendre le large alors même que l’Afrique du Sud s’est retrouvée rapidement à 14, a tout de même réduit drastiquement les risques de contre-attaque. D’ailleurs, ce furent les Springboks qui engagèrent les premières relances du fond de terrain, grâce aux jambes de Kolbe et Arendse notamment.

Forcément, pour battre une équipe aussi puissante et dominante que l’Afrique du Sud, il faut absolument avoir une défense intraitable. Et si les Bleus se sont manqués à quelques reprises (11 plaquages manqués), il n’en reste pas moins que les hommes de Galthié ont su répondre au défi physique (88% de réussite en défense). Sans parler bien sûr de la stratégie mise en place par les coéquipiers de Dupont afin de bloquer les offensives de la nation arc-en-ciel. En effet, les Bleus ont fait le choix de vite monter sur le premier attaquant, en plaquant aussi souvent qu’ils le pouvaient à 2 (un en haut et un en bas). Une manière de vite stopper l’avancée des Sud-Africains, tout en bloquant les éventuelles passes après contact. Un pari risqué, qui a néanmoins porté ses fruits étant donné que l’Afrique du Sud n’a presque jamais réussi à jouer debout (seulement 3 offloads). D’ailleurs, Kolisi et les siens ont également eu du mal à franchir, et ce à cause justement de cette défense agressive et serrée.

Pour pallier ce choix de mobiliser deux défenseurs face à un attaquant, les Bleus ont décidé de ne quasiment jamais se consommer dans les phases de ruck. À vrai dire, seul un tricolore (voire deux au maximum) essayait de contester le ballon, soit en grattant, soit en effectuant une contre-poussée. Et si les turnovers en faveur du XV de France ont été moindres qu’à l’habitude (seulement 2), cette stratégie a néanmoins permis d’avoir une excellente redistribution défensive. D’ailleurs, l’on a souvent vu les Sud-Africains attaquer en infériorité numérique, étant donné que les Bleus s’étaient vite replacés dans la ligne. Comme sur cette photo, où l’on voit seulement Atonio (qui vient de se faire déblayer) concerné directement par le regroupement. Pour le reste, ils sont déjà prêts à défendre. C’est peut-être également grâce à ce choix de jeu que les Sud-Africains, en voulant déstabiliser la défense française, ont commis 10 en-avants ce soir-là. À l'inverse, les Bleus n’en ont fait que 3.

Autre point très positif de la victoire des hommes de Galthié face à l’Afrique du Sud : la conquête. Secteur prédominant dans le rugby, elle l’est encore plus lorsque l’on affronte une équipe comme l’Afrique du Sud. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les Bleus ont fait le boulot ! En mêlée d’abord, où les Bleus ont toujours su conserver leurs propres ballons, et sans trop subir lorsque l’introduction était sud-africaine. Mieux encore, le XV de France a réussi à récupérer deux pénalités dans cette épreuve de force, dont une primordiale en fin de rencontre, qui permettra d’ailleurs à Thomas Ramos de sceller l’issue de ce match.

Mais là où la France a le plus impressionné, c’est bel et bien en touche. Quasiment parfait sur leurs propres lancers (10 sur 11), les Tricolores ont presque toujours su mettre en difficulté la nation arc-en-ciel sur les temps de jeu qui ont suivi. Que ce soit sur maul porté (2 pénalités), ou bien sur des combinaisons, comme celle qui a amené à l’essai de Falatea. Porté par un grand Cameron Woki, l’alignement français a fait plus que rivaliser avec celui de l’Afrique du Sud. Il a notamment réussi à voler 3 des 16 touches des champions du monde en titre. Une excellente moyenne, sachant que les Bleus ont quelquefois fait le choix de ne pas sauter, afin d’attendre les Boks en bas.

Pour finir sur ce qui a marché face aux Springboks il y a quasiment un an, attardons-nous sur un point plus offensif : les renversements de jeu. Très utilisés dans le rugby moderne, ils ont une nouvelle fois fait mouche, face à une défense des Springboks qui glissait vite au large, certainement pour ne pas laisser trop d’espace à Fickou, Ramos, Penaud ou Moefana. Mais voilà, ce choix a souvent permis à Lucu d’inverser le sens de jeu, notamment sur l’aile de Sekou Macalou (afin de profiter de sa puissance). Une adaptation bien sentie, qui a réussi à mettre en difficulté les Boks. D’ailleurs, tout cela a été possible grâce à de bonnes libérations de balle de la part des Français, qui, malgré la pression sud-africaine, ont réussi à sortir le ballon dans des délais raisonnables.

Les points à revoir

Si le match des Bleus face aux Sud-Africains a été bon à bien des égards, il n’en reste pas moins que le XV de France s’est imposé de justesse ce soir-là. Et ce, à cause tout d’abord d’une discipline qui a clairement laissé à désirer. 12 fois pénalisés, les coéquipiers d'Antoine Dupont ont trop souvent permis à l’Afrique du Sud de sortir de son camp, sans grande difficulté. Une indiscipline qui s’est également traduite par des points encaissés, étant donné que les buteurs (Kolbe, De Klerk et Willemse) ont été très bons face aux perches.

Autre point à revoir, la défense sur les extérieurs. Exploités par les Blacks lors du match d’ouverture de cette Coupe du Monde, les jeux au pied dans le dos des ailiers français ont également été utilisés par l’Afrique du Sud en novembre dernier. Quelque chose qui a certainement dû être travaillé à l'entraînement, tant Willemse, mais aussi Le Roux en ont tenté. Et si les Bleus n’ont pas encaissé plus de points, c’est davantage à cause de la maladresse des Springboks sur ces actions de jeu que grâce au repli défensif des Tricolores.

Enfin, les Bleus ont souffert lorsque les Springboks ont réussi à former des mauls portés. Souvent à la faute, les Français ont largement reculé lorsque l’Afrique du Sud a enclenché la marche avant. C’est d’ailleurs suite à de nombreux mauls portés qu’Antoine Dupont, pris justement par le jeu au pied sur l’aile de Faf De Klerk, écopait d’un carton rouge. Une exclusion définitive qui sera suivie dans la foulée d’un essai d’Arendse, qui permis aux Boks de prendre la tête…

