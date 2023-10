COUPE DU MONDE. Mais au fait, comment s’en sort le XV de France face aux nations du Sud en phases finales ?

Ce dimanche soir, le XV de France va défier l'Afrique du Sud en quart de finale de la Coupe du Monde. L'occasion pour nous de retracer l'historique des Bleus face aux nations de l'Hémisphère Sud.

On s'en rapproche. Dans seulement quelques jours désormais, le XV de France a rendez-vous avec son histoire, puisqu'il affrontera l'Afrique du Sud en quart de finale de Coupe du Monde. Une rencontre que beaucoup qualifient de "finale avant l'heure", tant les deux équipes semblent dominantes. Et s'il est difficile de choisir un favori, l'on espère de tout cœur que les Bleus de Fabien Galthié prendront le meilleur sur les champions du monde en titre, afin de continuer l'aventure.

Mais avant de connaître le dénouement de ce match, l'on a décidé de se replonger dans les archives de la compétition, afin de regarder le bilan de l'équipe de France lorsqu'elle joue contre une équipe de l'Hémisphère Sud en phases finales. Comprenez bien ici que l'on parle des équipes du Rugby Championship (Australie, Argentine, Afrique du Sud et Nouvelle-Zélande), mais également des Fidji, des Samoa et des Tonga (même si les Bleus n'ont affronté que les Fidji en phases finales).

Depuis la première édition datant de 1987, la France a toujours réussi à se qualifier pour les quarts de finale. D'ailleurs, elle fait partie des équipes ayant joué le plus de matchs de phases finales (18), derrière la Nouvelle-Zélande (25), l'Australie (21), et à égalité avec l'Angleterre. Mais voilà, si les Bleus s'en sont généralement bien sortis contre les nations de l'Hémisphère Nord (5 victoires en 6 rencontres), la donne est bien différente face à celles du Sud. En effet, en 12 affrontements, les Tricolores n'ont pris le meilleur qu'à 5 reprises.

Si les Bleus ont plutôt bien maîtrisé les nations du Sud lors de la première édition (victoire face aux Fidji et contre l'Australie), ces derniers ont ensuite connu un trou d'air, que ce soit face aux Springboks en 1995, ou même plus tard, lors des différentes coupes du monde du XXIème siècle. D'ailleurs, l'Afrique du Sud est la seule équipe de l'Hémisphère Sud à n'avoir jamais perdu face au XV de France. Rien de bien encourageant sur le papier donc, d'autant que l'équipe qui a le plus perdu contre les Français, la Nouvelle-Zélande, se trouve dans l'autre moitié du tableau.

Prendre exemple sur 1987 et 1999

Finalement, lorsqu'on y regarde de plus près, 80% des victoires françaises en phases finales face à des nations du sud ont été enregistrées sur seulement 2 Coupes du monde : 1987 et 1999. 4 victoires face aux Fidji, l'Australie, l'Argentine et bien sûr les All Blacks, qui ont permis aux Tricolores d'accéder à la finale du Mondial (sans grande réussite). De quoi inspirer Antoine Dupont et les siens, face à une équipe d'Afrique du Sud bien décidée à soulever pour la quatrième fois le trophée Webb Ellis. Mais avant cela, il leur faudra passer un XV de France qui se prépare depuis 4 ans pour cette compétition, devant son public.

Alors, succès historique des Bleus ce dimanche au stade de France, ou défaite malheureuse ? Pour l'heure, impossible de se positionner clairement sur la question. Espérons que les hommes de Galthié arriveront à se défaire des rudes Springboks, certainement revanchards après la dernière défaite subie au mois de novembre, à Marseille...

