VIDÉO. Il y a moins d'un an, le XV de France venait à bout des Sud-Africains au terme d'un match fou

Ce dimanche, le XV de France affrontera l'Afrique du Sud en quart de finale de la Coupe du Monde. Une rencontre qui rappelle celle de novembre dernier.

Nous en étions quasiment certains avant le week-end dernier, c'est désormais officiel : le XV de France défiera l'Afrique du Sud, en quart de finale de la Coupe du Monde 2023. Un choc au sommet, entre le pays organisateur et le tenant du titre, qui fait déjà saliver toute la planète rugby. Et s'il est aujourd'hui difficile de choisir un favori, tant l'écart entre les deux équipes est minime, le dernier match entre celles-ci pourrait nous donner quelques indications sur ce qui va nous attendre dimanche soir. Souvenez-vous, le 12 novembre dernier, Français et Sud-Africains avaient croisé le fer à Marseille, dans le cadre de l'Autumn Nations Series. Une rencontre à suspens, qui avait finalement vu les Bleus s'imposer 30 à 26.

Comme souvent face à l'Afrique du Sud, ce match avait tout d'abord été marqué par l'intensité du combat. Sur chaque impact, l'on sentait que les deux équipes se donnaient corps et âme, afin de gagner le moindre mètre. Ce qui a d'ailleurs eu pour conséquence les sorties précoces de plusieurs joueurs, qu'elles soient définitives ou non. Ce fut d'ailleurs le cas du centre Jonathan Danty, qui a dû laisser sa place après seulement 11 minutes à Sekou Macalou. La cause ? Une agression signée Du Toit, qui vaudra au troisième ligne un carton rouge.

Dans la foulée, les Bleus profiteront de leur supériorité numérique pour prendre les devants, grâce notamment à un essai de Baille (13-0, 21ème minute). Mais voilà, même à 14, les Springboks arrivent à revenir dans le match, emmenés par le capitaine courage Kolisi, qui marquera à son tour le premier essai des siens. Si bien qu'à la pause, les champions du monde 2019 ne sont plus menés que de 6 points (16-10).

Dès le début du second acte, l'on sent que les Sud-Africains accentuent la pression. Néanmoins, le XV de France arrive tant bien que mal à contenir les assauts adverses, jusqu'à ce fameux jeu au pied de Faf De Klerk en direction de Kolbe, qui trompe toute la défense française. Voyant l'espace libre, le capitaine Antoine Dupont tente de sauver les meubles, mais déséquilibre dans les airs son ancien coéquipier au Stade Toulousain, qui retombe sur la tête. Résultat, carton rouge pour le demi de mêlée des Bleus, qui encaisseront d'ailleurs un essai dans la foulée (19-20).

L'on se dit alors que le match a tourné en faveur des Sud-Africains. D'autant que quelques minutes plus tard, De Klerk rajoutera 3 points supplémentaires, offrant une avance de 4 points aux siens. De nouveau à égalité numérique et orphelin de son capitaine et facteur X, le XV de France décidera tout de même de ne pas lâcher, et de remettre la marche avant. Entré en jeu plus tôt que prévu, Maxime Lucu réorganise parfaitement le jeu des siens, tandis que Thomas Ramos permet aux Bleus de rester au coude-à-coude avec l'Afrique du Sud (22-26).

Alors que la fin du match se rapproche, Fourie est sanctionné d'un carton jaune pour fautes répétées. C'est donc le moment choisi par les Bleus pour enfoncer le clou, avec une touche dans les 22 mètres adverses. Et après une combinaison et plusieurs temps de jeu, Sipili Falatea s'empare du ballon et marque en puissance l'essai décisif, à seulement 7 minutes du terme. Désormais devants, les Français arriveront à gérer parfaitement la fin de rencontre, rajoutant même 3 points supplémentaires grâce à la botte de leur arrière, et finalement l'emporter (30-26).

Un succès fondateur pour le XV de France, qui n'avait plus gagné face à l'Afrique du Sud depuis 2009. D'ailleurs, la nation arc-en-ciel était la dernière grosse équipe du circuit mondial à ne pas être tombée face au XV de France de Fabien Galthié. Vous l'aurez donc compris, et même si la donne risque d'être différente ce dimanche soir au Stade de France, ce succès permet aux Bleus de s'avancer avec la certitude qu'ils peuvent battre cette équipe d'Afrique du Sud. Reste à voir s'ils arriveront à reproduire le même match qu'en novembre dernier. On l'espère en tout cas...

