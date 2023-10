COUPE DU MONDE. L’Afrique du Sud avec Libbok et Reinach, et seulement 5 avants sur le banc pour défier la France

Ce vendredi matin, la composition de l'Afrique du Sud vient de tomber. Et comme prévu, ce sera une sacrée équipe qui ira défier le XV de France, en quart de finale de cette Coupe du Monde au Stade de France.

Mais voilà, si la plupart des titulaires habituels commenceront la rencontre, Nienaber a tenté un coup de poker, en titularisant une charnière Cobus Reinach - Manie Libbok, et ce, alors que beaucoup de monde s'attendaient à voir De Klerk et Pollard débuter.

Autre choix surprenant, le staff des Springboks a opté pour un banc en 5-3, c'est-à-dire avec 5 avants pour 3 joueurs des lignes arrières.

Une stratégie qui peut étonner, tant l'Afrique du Sud a privilégié la présence des avants en tant que finisseurs (en alignant jusqu'à 7 joueurs de devant).

COUPE DU MONDE. ANALYSE. Comment le XV de France était venu à bout des Springboks ?Hormis ces quelques ajustements, le reste de l'équipe est assez classique : les flèches Kolbe et Arendse seront sur les ailes, tandis que le capitaine Kolisi guidera un pack composé notamment de Vermeulen, Etzebeth, Mbonambi et Kitshoff.

Derrière, notons la titularisation de Willemse à l'arrière. Pour rappel, Sud-Africains et Français croiseront le fer dimanche 15 octobre à 21 heures, au Stade de France.

Jacques Nienaber has named the second most experienced #Springboks team ever for Sunday's #RWC2023 quarter-final against France - more here: https://t.co/HDWQWcHJDD 🇿🇦🏉#StrongerTogether pic.twitter.com/3Q20WMGIMp