COUPE DU MONDE. Raillé, et si le Pays de Galles était désormais le favori pour terminer 1er de sa poule ?

Vainqueurs des Fidji, les Gallois peuvent rêver des quarts de finale, et d'un tirage potentiellement favorable. À condition de battre l'Australie.

Une petite victoire qui change tout ? Dimanche dernier, le Pays de Galles a, bon gré, mal gré, battu une équipe des Fidji que l’on disait pourtant volontiers favorite. Est-ce que tout le monde se fourvoyait ? Est-ce que sont seulement les Fidjiens qui furent si loin de ce qu’ils sont capables de faire lors de leur entrée dans ce Mondial ? Ou les Gallois qui furent comme revigorés, d’un seul coup ?

Disons qu'un peu de tout ça saupoudré de beaucoup de pragmatisme et d'un arbitrage relativement clément avec les hommes de la Principauté en fin de partie leur permis se s'imposer contre ceux du Pacifique. Là, malgré trois fois moins de talent dans leur effectif, les Gallois ont joué avec leurs qualités et fait le match qu'il fallait pour l'emporter. En appuyant sur les fondamentaux, en laissant les Fidjiens dans leur camp et en marquant des points lorsqu'il le fallait.

En route vers les quarts ?



Dès lors, les coéquipiers de Louis Rees-Zammit ont-ils fait le plus dur en vue d’une qualification pour les quarts de finale ? A première vue, cela y ressemble tout de même, ce match ayant tout de celui charnière. En partant du principe que les victoires face à la Géorgie et le Portugal devraient être obtenues sans coup férir, on imagine donc que les Gallois ont donc 1 pied en quart de finale, à l’heure d’écrire ces lignes. Même si l’on rappelle qu’une nation comme le Japon, en 2015, avait connu la terrible désillusion de ne pas sortir des poules malgré 3 victoires en 4 matchs.

Les bases étant données, posons nous une autre question, celle qui faisait figure de genèse de cet article : raillés depuis des mois, les Gallois sont-ils désormais les favoris pour terminer premiers de la poule C ? Pour répondre à cette interrogation, il faut donc mettre le cap sur l'Australie. Le 24 septembre prochain, c'est normalement cette rencontre qui désignera celui qui sortira leader de cette poule très ouverte. Mais les hommes en rouge peuvent-ils faire tomber les Wallabies ?

Quelque chose nous dit que si ce match entre l'Australie et le Pays de Galles sera déterminant pour la qualification, cette poule sera animée jusqu'à la dernière journée. Une victoire des Fidji sur l'Australie et tout serait encore à faire pour ces 3 équipes.

Quelque chose nous dit que si ce match entre l'Australie et le Pays de Galles sera déterminant pour la qualification, cette poule sera animée jusqu'à la dernière journée. Une victoire des Fidji sur l'Australie et tout serait encore à faire pour ces 3 équipes.





Poser la question, c’est aussi se demander laquelle de ces deux bêtes blessées est actuellement la plus requinquée. Sans être en mesure de bien étalonner ne serait-ce que l’une des deux équipes, on dirait tout de même que les Gold and Green sont peut-être un peu plus armés que le XV du Poireau. Non pas qu’ils n’aient plus de repères collectifs ou une charnière plus rassurante, au contraire, mais plutôt des individualités beaucoup plus fortes à certains postes. L’on pense notamment aux colosses Tupou, Skelton ou Valetini, qui pourraient faire drôlement mal au pack gallois le jour de l’affrontement.

En ce sens, un match assez serré est à prévoir, à l'image de celui qu'avait donné le dernier avec des équipes remaniées, en novembre dernier, où l'Australie s'était imposée à Cardiff sur le fil (34 à 39). Même si, pour le coup, on voit mal les Gallois être en mesure de faire tomber les ouailles d'Eddie Jones. À moins que Dan Biggar, pour sa dernière grande compétition, ne se mue en George Ford face à l'Argentine. Même à 34 ans, ce garçon en est encore capable. Au moins de maintenir à flot son équipe et de surveiller le goal average dont il ne fait nul doute qu'il comptera, dans cette poule la plus homogène du Mondial…