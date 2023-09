Coupe du monde. Possible coup dur pour l’Australie à 7 jours du choc contre les Fidji…

À la suite du match contre la Géorgie, Eddie Jones et son staff pourraient être privés d’un titulaire pour Australie - Fidji, le 17 septembre prochain.

C’est une nouvelle dont le groupe australien se serait bien passé. Ce samedi 9 septembre, à l’occasion de Géorgie - Australie au Stade France, Tate McDermott est sorti du terrain. Supposément commotionné, il devrait être absent le 17 septembre prochain pour défier les Fidji. Le demi de mêlée doit normalement observer une période de récupération obligatoire de 12 jours.

Cette obligation empêcherait le joueur de pouvoir postuler au poste de titulaire face aux Fidji. Redoutées par les supporters australiens, la rencontre face aux Fidji s’annoncent d’ores et déjà forte en intensité et en suspens. Néanmoins, certains retours prématurés de cette période de repos ont déjà été observés par le passé.

L'Australie veut-elle déjouer le mauvais sort ?

Lors de la tournée de l’Irlande en Nouvelle-Zélande en 2022, Jonathan Sexton avait pu terminer la série de matchs sur l’île océanienne malgré une commotion indiquée suite à la rencontre. Ce dernier avait rempli les critères permettant de déjouer les premiers diagnostics. Cependant, ce retour avait été particulièrement critiqué pour des raisons médicales évidentes ainsi qu’un passif chargé en termes de commotions pour le 10 irlandais.

Par ailleurs, Eddie Jones n’a pas exclu Tate McDermott de ses plans. Selon des propos entendus en conférence de presse, le sélectionneur expliquait ceci : “Tate se promène. Il effectuera tous les protocoles médicaux.” Selon le journal The Times, le joueur aurait raté les deux premières étapes du protocole commotion. L’ultime étape du protocole doit se réaliser entre les 48h et 72h suivant la suspicion de commotion.

Une épine dans le plan d’Eddie Jones

En arrivant à la tête de la fédération australienne, Eddie Jones avait un plan. Au fil des matchs, il est devenu clair aux yeux des amateurs de rugby : raser ce qui avait été fait par son prédécesseur et reconstruire quelque chose de nouveau.

Clamé haut et fort par l’ancienne tête pensante de l’Angleterre, ses choix permettraient aux Gold and Green de “gagner la Coupe du monde”. Pour y parvenir, il a mis de côté certains cadres comme le capitaine Michael Hooper et l’ouvreur Quade Cooper.

En parallèle, il a également propulsé certains espoirs à des postes bouchés par des titulaires jusqu’alors indéboulonnables. C’était dans cette situation que Tate McDermott s’est retrouvé. Derrière Nic White dans la hiérarchie, les rôles se sont inversés cet été. Néanmoins, l’ancien titulaire devrait retrouver son numéro 9 le temps d’un soir si la suspicion de commotion se confirme.

