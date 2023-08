COUPE DU MONDE. Nous connaissons les arbitres des Bleus pour les quatre premiers matchs !

World Rugby a sorti la liste des arbitres qui vont officier pour les matchs de poules. Découvrons ensemble ceux qui superviseront l'équipe de France

Jaco Peyper pour commencer

Il était déjà pressenti pour lancer le bal de cette édition 2023, et ceci a été confirmé. Le Sud-Africain, Jaco Peyper, va donc arbitrer France / Nouvelle-Zélande le 8 septembre prochain. Il sera accompagné de Karl Dickson et Christophe Ridley.

Évidemment, sa présence ne rappelle rien de bon aux supporters tricolores, lui qui avait été vivement critiqué suite au quart de finale perdue en 2019. Pour rafraîchir certaines mémoires, Sébastien Vahaamahina avait écopé d'un carton rouge pour un coup de coude illégal, et l'arbitre International avait été pris en photo avec les supporters gallois à la fin du match, mimant le geste du malheureux deuxième ligne.

Quoi qu'il en soit, Jaco Peyper reste un arbitre de calibre international, et va donc arbitrer son deuxième match d'ouverture. Il avait également été au sifflet en 2015 pour la première rencontre de la compétition.

Pour les trois autres matchs

Le deuxième match de nos Bleus se tiendra à Lille, face à l'Uruguay, le 14 septembre. Il sera arbitré par Ben O'Keeffe, un référent néo-zélandais. Il arbitre régulièrement le Super Rugby, et a aussi exercé durant la Coupe du monde 2019 au Japon. Il fait partie des plus jeunes arbitres de la compétition (34 ans).

Ensuite, l'équipe de France évoluera à l'autre bout de la France, du côté de Marseille, le 21 septembre, face à la Namibie. Pour ce troisième match de poule, l'arbitre sera Matthew Carley, qui est de nationalité anglaise. Ce dernier est un habitué de la Premiership, mais par ailleurs du Tournoi des 6 Nations. Il connaît bien l'équipe de France, puisqu'il a déjà arbitré nos Bleus à plusieurs reprises. Lui aussi a été de l'aventure au Japon en 2019.

Pour finir, la France affrontera un adversaire bien connu des supporters, l'Italie. Le match se tiendra le 6 octobre à Lyon, et clôturera le classement de la poule A. Karl Dickson sera en charge de ce match, et ce nom vous dit peut-être quelques choses. Ce dernier est un ancien joueur anglais, demi de mêlée et retraité depuis 2017. Il a notamment joué plus de 160 matchs avec les Harlequins, avec qui il a remporté le Challenge européen et la Premiership. Karl Dickson n'a pas la plus grande expérience au niveau international en tant qu'arbitre, mais faisait partie en 2019 des arbitres assistants pour la Coupe du monde. Il sera accompagné de Luke Pearce et Craig Evans, eux aussi anciens joueurs de rugby.

Mathieu Raynal pour représenter la France

Mathieu Raynal sera le seul arbitre de champ français pour cette Coupe du monde 2023. À 42 ans, celui qui a été élu meilleur arbitre de Top 14 à deux reprises à énormément d'expérience internationale. Il a arbitré la Coupe du monde 2015 et 2019, ainsi que le Rugby Championship lors de quatre éditions. Bien sûr, il est aussi habitué du Tournoi des 6 Nations.

Il sera aux commandes d'Angleterre / Argentine (9 septembre, Marseille), d'Afrique du Sud / Roumanie (17 septembre, Bordeaux), d'Uruguay / Namibie (27 septembre, Lyon) et de Pays de Galles / Géorgie (7 octobre, Nantes).

Ensuite, Pierre Brousset sera le deuxième arbitre français de la compétition, mais il ne sera qu'assistant lors de six rencontres.

